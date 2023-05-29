احتفالية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمحافظة السويس

احتفل اليوم الاتحاد المحلى لعمال محافظة السويس بعيد العمال بمركز النيل للإعلام بالسويس الهيئة العامة للاستعلامات بحضور سعيد زكريا رئيس الاتحاد المحلى لمحافظة السويس وأحمد حلمى الأمين العام للاتحاد المحلى عن المحافظة وأحمد السروجى الأمين العام للنقابات العامة بقطاع البترول والمهندس محمد عبدالباقى رئيس مجلس إدارة العضو المنتدب لشركة شرف الدلتا لإنتاج الكهرباء والأستاذة جيهان محمود مسئول النقابات بالقوى العاملة والأستاذة ماجده عشماوى مدير مركز النيل للإعلام بالسويس.



بدأت الاحتفالية بتلاوة من القرآن الكريم والسلام الجمهورى، وافتتحت ماجدة عشماوى كلمتها بأننا نحتفل اليوم بيوم العمل والشرف والكرامة يوم عيد العمال الذى نهنى فيه قطاعا عزيزا من هذا الشعب عمال وعاملات مصر.



وتحدث سعيد زكريا أن عمال مصر الكرام هم ركيزة أساسية من ركائز المجتمع المصرى وعامل رئيسى من عوامل اثرائه وتقدمه وكما تطالبكم الدولة بمزيد من العمل والإنتاج بجهد وإتقان فإنها تحرص على حقوقكم وتعمل على توفير الغطاء التأمينى اللازم لكم على الصعيدين الاجتماعي والصحى بما يضمن لعمال مصر حياة كريمة.



وأشار أحمد حلمى حول عمال مصر أنهم دائما فى طليعة الحركة الوطنية فنوجه لهم كل التحية والشكر فى يوم عيدكم ونشد على ايديكم ونقول لكم مصر فى انتظار المزيد من العمل والإنتاج فى مرحلة البناء الراهنة نطمح معا لتدشين قاعدة صناعية مصرية تتيح لمصر تصدير مختلف منتجاتها الصناعية للخارج ونرفع فى كل مكان شعار صنع فى مصر.



وأوضح أحمد السروجى أن الاحتفال اليوم بيوم العامل تقديرا لما يبذلة من جهد إذا يمثل اعلاءا لقيمة العمل والإنسان فى كل مكان والذى يسعى لبناء حضارته ورقيها والمضى قدما بها فى طريق التطور

وكما تحدث المهندس محمد عبد الباقى حول أن عمال مصر أثبتوا على مدار التاريخ كله أنهم على قدر المسئولية الملقاة على عاتقهم ومن منا لا ينسى دور عمال مصر فى إقامة الآلاف المصانع والمشروعات العملاقة.



وأشارت جيهان حول أن عيد العمال ياتى وسط تحديات كثيرة وأزمات تهدد الإقتصاديات العالمية والتضخم وكان للعمال النصيب الأكبر والمباشر من الآثار السلبية من الإغلاق المؤقت لبعض الشركات والمؤسسات.



وفى نهاية الاحتفالية أكد الحضور على أن القيادة الحكيمة فى مصر ساهمت فى تخفيف الأعباء على العمال ومحدودى الدخل بزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات للتخفيف عن كاهل المواطنين وغيرها من الإجراءات التى استهدفت بالأساس توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية وعرض فيديو قصير عن العمال بمناسبة عيد العمال وتكريم عدد 41 من عمال السويس الشرفاء تكريم العامل المثالي من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمحافظة السويس.