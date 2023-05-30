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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الاتحاد المصري للملاكمة: نصنع الأبطال في المركز الأولمبي للمنتخبات الوطنية.. فيديو

الدكتور عبدالعزيز
الدكتور عبدالعزيز غنيم، رئيس الاتحاد المصري للملاكمة

اصطحب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الإعلامي أحمد موسى في جولة بالمركز الأوليمبي للمنتخبات الوطنية للرياضة.

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والتقى الإعلامي أحمد موسى، خلال الجولة ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، الدكتور عبدالعزيز غنيم، رئيس الاتحاد المصري للملاكمة.

 

وقال الدكتور عبدالعزيز غنيم، رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، إن الملاكمة تحظى بدعم قوى من وزارة الشباب والرياضة.

 

وأشار: "نوعد الشعب المصري بالفوز بالبطولات الكبرى"، متابعا: "الألعاب الفردية تنفق كثيرا والداعم الأكبر لنا وزارة الشباب والرياضة".

 

وأكد: "نصنع الأبطال في المركز الأولمبي للمنتخبات الوطنية.. والمركز يوفر كافة الخدمات اللوجستية".
 

وتابع الدكتور عبدالعزيز غنيم، رئيس الاتحاد المصري للملاكمة،: "مشروع الصفوة جديا جدا للأطفال المصريين"، لافتا: "مشروع الصفوة هو المتنفس حاليا للألعاب الفردية".

 

وأكد الدكتور عبدالعزيز غنيم، رئيس الاتحاد المصري للملاكمة،: "يتم اختيار الأبطال بطريقة علمية، ويتم اختيارهم من كل محافظات مصر ضمن مشروع الصفوة".
 

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