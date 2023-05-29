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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنت زهقت من المكان؟.. أحمد موسى يواجه وزير الرياضة بسؤال صادم| فيديو

أشرف صبحي
أشرف صبحي

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن قطاع الرياضة أحد القطاعات التي ينالها التطوير بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أنه مسؤول يخدم بلده لفترة زمنية وستنتهي، ويرغب في ترك خطة علمية للمستقبل.

 

وقال صبحي، في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الرئيس السيسي أكد أن مصر دولة العلم والعمل والحلم والأمل، والجميع يخدم بلده، ومن يريد خدمة بلده يمكنه عرض رؤيته.

 

وأضاف وزير الرياضة، مساء اليوم الإثنين، ردًا على سؤال موسى له: «أنت زهقت من المكان؟»، مؤكدًا أنه لا يتوانى في خدمة بلده والعمل العام عرضة للانتقاد الدائم، وأنه صاحب قرار من خلال التشاور كون مصر دولة مؤسسات.

 

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن الأهلي يمثل مصر في بطولة دوري أبطال إفريقيا، قائلاً إنه يساند ويدعم الأهلي في طلبه بالسماح للحضور الجماهير بسعة الاستاد في مباراته أمام الوداد، وتحدث مع رئيس النادي، محمود الخطيب في دور مجلس إدارة الأهلي لتوعية وتوجيه جماهيره بالتشجيع المثالي.

 

وناشد صبحي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، الجماهير بالالتزام واتباع نظام شركة تذكرتي الوطنية والتعليمات الأمنية، مؤكدًا أن تأمين المباريات ودخول الملعب يكون من خلال شركات أمنية مدنية مدربة.

 

وأشار وزير الشاب والرياضة، إلى أنه يسعى بكل قوة لزيادة عدد الجماهير في مباراة الأهلي والوداد عن 20 ألف، وسيزيد هذا الرقم، مؤكدًا أنه ناقش ملف زيادة عدد الجماهير مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية.

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