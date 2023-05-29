واقعة غريبة.. مسئول هندي يأمر بتجفيف سد لـ"إنقاذ" هاتفه

في واقعة غريبة شغلت الرأي العام الهندي، عرضت قناة العربية الاخبارية تقريرا عن مسؤول حكومي بدولة الهند سقط هاتفه في سد خركتا أثناء التقاطه صورة سيلفي وأمر بإفراغ السد ليستعيد الهاتف.

وأكد التقرير أن المسؤول اعتبر ان هاتفه يحتوي على بيانات حكومية حساسة واجب استرجاعها؛ بالإضافة إلى أن إفراغ السد استغرق ثلاثة ايام، لكن المسؤول وجد أن هاتفه لا يعمل بعد ان غمرته المياه لمدة طويله ولا يمكن ان يعمل مجددا. في اعقاب ذلك أوقفته السلطات عن العمل بعد اتهامه باساءة منصبه فيما نفى ذلك وبرر قراره بأن المياه المصرفة كانت من الجزء الفائض من السد.

وتابع التقرير أن هناك مصادر اخرى اشارت الى ان كمية المياه المفرغة تكفي لري 6 كيلو مترات مربعة من الأراضي الزراعية.