عاجل
أخبار التعليم| رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في القاهرة.. البحوث الفلكية تنشر نتائج رصد أقوى وألمع وميض لأشعة جاما في تاريخ البشرية النشرة الدينية.. الأوقاف تطلق مبادرة اعرف قدر نبيك.. أحمد عمر هاشم: سترون ثمرة الصلاة على النبي بمصر قريبا نشرة الصحة والمرأة.. مركز تجميل يدمر وجه فتاة واكتشفت النتيجة بعد 7 سنين .. سر وفاة النساء أكثر من الرجال جديدة أو مستعملة.. نصائح للحفاظ على القيمة السوقية لسيارتك يستحق الفلوس .. ميزة مخفية في iPhone تنقذ حياتك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تصعيد غير مسبوق.. موسكو تشن أكبر هجوم بالمسيرات على كييف

موسكو
موسكو

شهد مسرح العمليات بين روسيا وكييف، تصعيدا غير مسبوق في ظل ضربات روسية تستهدف جميع انحاء اوكرانيا.

وعرضت قناة إكسترا نيوز الإخبارية تقريرا أفاد بأن هناك سعي من القوات الروسيه بتكثيف ضرباتها الصاروخيه وهجمات الطائرات المسيرة على الاراضي الاوكرانيه في توقيت إحتفال أوكرانيا بالذكرى السنوية لتاسيسها رسميا قبل 1541 سنة.

وذكرت القوات الجويه الاوكرانيه انها اسقطت 52 طائرة مسيرة روسيه من اصل 54 ووصفت الهجوم بأنه تم بعدد قياسي من الطائرات المسيرة وفي منطقة هولوسيفس جنوب غرب كييف تسبب الحطام المتساقط في اشتعال النيران في مستودع من ثلاث طوابق مما اسفر عن تدمير نحو 1000 متر مربع من هياكل المباني بالاضافه إلى سقوط حطام طائرة مسيره على مبنى غير سكني من سبع طوابق في منطقة سولوميانيسكي.

وتابع التقرير أن الهجمات الروسيه تأتي في وقت الذي امر فيه الرئيس فلاديمير بوتين بتعزيز الامن على حدود بلاده لضمان تحرك عسكري ومدني سريع إلى المناطق الاوكرانيه الخاضعة لسيطرة موسكو.

وأكد التقرير أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين  وجه إدارة الحدود الروسيه بتغطية موثوقة للخطوط في محيط منطقة القتال مشددا على ضرورة ضمان الحركة السريعه لكل من المركبات العسكريه والمدنيه والبضائع بما في ذلك المساعدات الإنسانيه التي يتم ارسالها لتلك المناطق.

وتابع التقرير أن  حدة الهجمات داخل روسيا قد تزايدت في الاسابيع القليلة الماضيه لا سيما باستخدام الطائرات المسيرة في عدة مناطق على طول الحدود وايضا في عمق البلاد على نحو متزايد بما في ذلك استهداف خط انابيب نفط شمال غربي موسكو.

الهجمات الأراضي الأوكرانية اشتعال النيران الحدود الروسية الرئيس فلاديمير بوتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لجنة الانضباط تفجر مفاجأة بشأن شكوى الزمالك ضد كهربا

ابتعدوا فورا.. عاصفة ترابية وسيول تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

5 جنيهات دفعة واحدة| الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

تقلبات جوية حادة| الأرصاد تفجر مفاجأة وتوجه تحذيرات عاجلة من الطقس.. تفاصيل

550 جنيها| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الحكومة

فضيحة عمارة أكتوبر.. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

تراجع في أسعار الذهب اليوم الاحد منتصف التعاملات

الركاب بأمان .. طائرة مصر للطيران تتعرض لحادث في مطار جدة

ترشيحاتنا

مستشفى النجوم| تحسن حالة أحمد إبراهيم.. عنبة يتعرض لوعكة صحية.. وأشرف مصيلحي مصاب بالتهابات

تراجع مجددا .. سعر الذهب اليوم الأحد 28-2-2023 في مصر

هشام آمنة: الرئيس السيسي يولي أهمية كبيرة لتنمية وتطوير شمال سيناء

أردوغان يزور قبر والديه بعد الإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة التركية

27 مكتب سياحي في مصر بخدمتك مجانا .. هيساعدك تعرف بلدك

مسؤول إسرائيلي سابق يعلن تخوف الاحتلال من زعيم حزب الله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غرامات تصل إلى 5000 جنيه.. أخطاء شائعة في الشواء انتبه إليها

أقوى طرق علاج الجيوب الأنفية الطارئة والمزمنة.. اكتشفها

قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.. إصابة مرعبة تضرب الأهلي .. تفاصيل

الدكتور قاللي عندك شيطان في وشك|حكاية مأساوية لفتاة ضحية مركز تجميل.. تفاصيل صادمة

فيديو

سارة شندي أول رقيب شرطة مصري في أمريكا بعد جهود 15 سنة|فيديوجراف

هل صدر حكم قضائي يتيح زيادة سعر متر المباني لشركات التطوير العقاري؟

أنا كنت فرعونية بالحياة السابقة| إليسا تغازل الشعب المصري.. فيديو

عاجل.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وعاصفة ترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

اﻟﻤﺰﻳﺪ