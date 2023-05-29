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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جاد الله: الأهلي اقترب من حصد لقب الدوري

صدى البلد

 

أكد خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق أن فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بات على أعتاب التتويج بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم بعد الفوز اليوم على فريق سيراميكا كليوباترا.

وقال خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" فوز النادي الأهلي على سيراميكا كليوباترا دفعة معنوية قبل مباراة الذهاب أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا".


وأضاف:"فريق الأهلي سيلعب مباراة الوداد بطريقة 4 - 3 - 3 ومصطفى شوبير" مكسب كبير للأهلي في مركز حراسة المرمى".

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