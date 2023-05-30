تزامناً مع أذان الظهر.. ظاهرة فلكية نادرة فوق الكعبة المشرفة

ظاهرة فلكية نادرة فوق الكعبة لدقائق كان جسم الكعبة وما يحيط بها بلا ظل هذا ما شهدته سماء مكة المكرمة في اول تعامد للشمس تزامنا مع آذان الظهر بالحرم المكي عند الساعة 12:18 ظهرا من يوم الأحد.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا أفاد أن ماجد ابو زهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة صرح ان في الحركة الظاهرية للشمس عبر السماء تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الإستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو وعند عودة الشمس جنوبا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في شهر يوليو وهذه الظاهرة الفلكية بين خط الاستواء ومدار السرطان والجدي.

وتابع التقرير أن قديما كان التعامد وسيلة لتحديد اتجاه القبلة بإستخدام عود خشبي بشكل عمودي على الأرض وفي وقت التعامد فإن الاتجاه المعاكس للظل سيشير نحو الكعبة مع تعامد الشمس وهذا كا الإستخدام قديما في حساب محيط الكرة الارضية قبل وجود التقنيات الحديثه والاقمار الصناعية.