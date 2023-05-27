إطلاق الضوء الأخضر لتجربة زراعة شريحة إلكترونية في الدماغ البشري.. تقرير

شريحة ايلون ماسك للأدمغة " نيورالين" وهي ابتكار تكنولوجي جديد حصل على موافقة من ادارة الغذاء والدواء لإجراء أول تجربة سريرية على البشر.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا أفاد أن شريحة " نيورالين" لهدف السماح بالتحكم في عقل البشر والتحكم في الاجهزة الالكترونيه المعقدة ومساعدة الاشخاص المصابين بالشلل على استعادة وظيفه الحركة واستعادة الرؤية لفاقدي البصر وعلاج امراض الدماغ الأخرى.

هذا يعني السماح لمن يعانون من إنعدام القدرة على الحركة بالتواصل عبر أفكارهم من الشبكة الدماغ وذلك لأنها ه تترجم النشاط العصبي إلى بيانات يمكن تفسيرها بواسطة الكمبيوتر رغم ذلك لا يزال الخبراء يشككون بشأن جدوى هذه الشريحة وقالوا إن الامر اقرب للخيال العلمي وواجهت الشريحة فضائح عديدة منذ العام الماضي بقضايا غير اخلاقية على القرود.