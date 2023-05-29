عميد بنك التنمية الإفريقي: 8 مليارات دولار لدعم البنية التحتية في القارة

قال أحمد زايد، عميد مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي، إن إدارة البنك وفرت موارد بقيمة 8 مليارات دولار؛ لدعم البنية التحتية في إفريقيا ويُعد هذا الرقم تاريخيًا.

وأضاف عميد مجلس بنك التنمية الإفريقي، خلال لقاء خاص مع قناة المحاورة دينا سالم في برنامج "المراقب" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن البنك يهتم بتمويل المشروعات الخضراء في القارة الإفريقية.

وأوضح أن هناك ما يقرب من 108 مليارات دولار حجم الفجوة التمويلية، لتنفيذ المشروعات في القارة الإفريقية، لافتًا إلى أن البنك يعمل على زيادة موارده لأكثر من 9 مليارات دولار سنويًا.

وتابع أن سندات "الباندا" المقومة باليوان الصيني، ساهمت في توفير تمويل لمصر بقيمة 345 مليون دولار، مُشيرًا إلى أن البنك يحتاج لنحو 250 مليار دولار سنويًا لتوفير تمويل المشروعات بالقارة.

ولفت إلى أنه تم اعتماد زيادة تاريخية لصندوق التنمية الإفريقي في ديسمبر 2022، مشددًا على أنها تمثل مكاسب لدول القارة، إذ إن الصندوق يركز على تمويل البنية التحتية، خاصة الدول الأقل دخلًا.

وذكر أن التزام شركاء التنمية بهذه الزيادة يحقق مزيدًا من دعم دول الإفريقية، على مستوى البنية التحتية، والمشروعات الخضراء المتعلقة بتغير المناخ.

وأوضح أنه سوف يتم توفير موارد من أسواق المال العالمية لصندوق التنمية الإفريقي، وهو ما سمح به مجلس المحافظين للإدارة التنفيذية للبنك، وبالتالي فالموارد سوف تكون أكثر من 8.9 مليار دولار المخصصة للبلدان الإفريقية ذات الدخل المنخفض.