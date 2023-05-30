متخصص بشؤون القرن الأفريقي: على القوى العالمية الضغط لإنقاذ السودان

قال إبراهيم إدريس المتخصص بشؤون القرن الأفريقي، إنه بلا أدنى شك، هناك 3 مستويات للضغط والدعم والتسهيل الهدنة الأخيرة في السودان، التي تختلف عن كل الهدنات السابقة لكون هناك مراقبة دولية.



وتابع خلال مداخلة عبر سكايب مع برنامج "مطروح للنقاش" مع الإعلامية إيمان الحويزي على شاشة "القاهرة الإخبارية" أنه يتوقع ضمن التنسيق المشترك الثلاثي بين الأمم المتحدة وبين المفاوضين، وبين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والاتحاد الافريقي والإيجاد، أن تكون هناك إمكانية للضغط ويتم قبول وقف الحرب بين الطرفين ومحاولة إنقاذ الوضع السياسي.



وأوضح أنه على أساس الهدنة ستتم الموافقة على تأمين الدعم الإنساني، وإن لم تتم هذه التنسيقات الثلاثية، فمن المحتمل تطبيق الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، لذا لا بد أن تتوافق هذه القوى وتنقذ السودان من هذه الأزمة.