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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق مثير من خالد الغندور على هدف الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

صدى البلد

علق الإعلامي الرياضي خالد الغندور، على هدف الأهلي الوحيد في مرمى سيراميكا كليوباترا عبر حسابه على فيسبوك. 

وكتب: “الف مبروك الهدف الصحيح لصالح الأهلي و خصوصا قبل نهائي افريقيا”.

انتهت أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات المؤجلة من الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز.

 

 

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب حسين الشحات نجم الأهلي في الدقيقة 57 من عمر المباراة، بعد لغط كبير حول الكرة وتم استدعاء ال VAR وتم احتساب الهدف.

تمكن فريق سيراميكا كليوباترا من الاستحواذ على الكرة في بداية المباراة، ووصل في أكثر من كرة لمنطقة جزاء الأهلي ولكن دون خطورة حقيقية.

وفي الربع ساعة الأولى ظهر الأهلي منظم بشكل كبير دفاعيا وفي منتصف الملعب، ولكن لم يكن محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأحمر على قدر كافي من التركيز.

 

 

 

اللاعب حسين الشحات خالد الغندور سيراميكا كليوباترا والأهلي نهائي أفريقيا

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