بعد صورها مع زوجها باول.. قرار مفاجئ من ابنة عبلة كامل

قامت فاطمة - ابنة الفنانة عبلة كامل - بقرار مفاجئ، بعد أيام من صورها الجريئة مع زوجها البولندي باول، في عيد ميلادها، والتي أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقامت ابنة عبلة كامل، بغلق خصوصية حسابها عبر تطبيق انستجرام، وقامت بحذف الصور محل الجدل، بينما قام زوجها البولندي باول جاو، بحذف صورته مع زوجته فاطمة أحمد كمال.

صور ابنة عبلة كامل

نشرت فاطمة ابنة الفنانة عبلة كامل، صورا جديدة لها بصحبة زوجها البولندي أثناء احتفالها بعيد ميلادها فى منزلها.

وظهرت فاطمة فى الصور بإطلالة جريئة حيث ارتدت ملابس مكشوفة، وتلقت ابنة عبلة كامل عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي العديد من التهاني والمعايدات بمناسبة عيد ميلادها.

بنات عبلة كامل

وأصبحت فاطمة وشقيقتها زينب محط أنظار واهتمام الجميع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديث والدهما الفنان أحمد كمال عنهما فى أحد اللقاءات التلفزيونية.

وكشف أحمد كمال عن زواج ابنتيه «زينب وفاطمة» من أجانب حيث تزوجت زينب من رجل إنجليزي، بينما تزوجت فاطمة من رجل بولندي.

وما لايعرفه البعض أن ابنتي عبلة كامل وأحمد كمال متزوجتان منذ فترة من أجانب، ولديهما بنتين لكل واحدة.

وأشار أحمد كمال إلى أنه لم يتدخل في زواج ابنتيه من عبلة كامل، مطلقا وترك لهما حرية الاختيار.

أحدث ظهور لعبلة كامل

نشر حساب رسمي يحمل اسم الفنانة عبلة كامل، صورة للفنانة القديرة بعد غياب استمر لسنوات طويلة ، ترددت فيها العديد من الشائعات عن اعتزالها الفن .

ونشر الحساب الرسمي والموثق الذي يحملها اسم عبلة كامل صورة حديثة لها من داخل المطبخ بعد غياب سنوات ، لتنهال علي الصورة العديد من التعليقات التي ترحب بظهورها من جديد .

تفاصيل اعتزال عبلة كامل

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل اعتزال الفنانة عبلة كامل للفن، وحقيقة إصابتها بسرطان الثدي وعلاجها في إحدى المستشفيات.

وتابع أشرف زكي خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامجها “VIP” المذاع على شاشة “هي”: أعوذ بالله مافيش الكلام ده، الفنانة الكبيرة عبلة كامل زي الفل، وبتواصل معاها وبنقعد نتكلم ونهزر ونضحك، وهي صديقة عزيزة وعظيمة وبنعتبر نفسنا أكتر من إخوه.

وأضاف أشرف زكي: عبلة أخدت قرار أنها تبتعد، تواصلت معها وقت مهرجان الدراما أنا ودكتور يحيى الفخراني، وهي رفضت، ولو تعبانة أكيد كانت قالتلي، وقولتلها ترجع عشان خاطري قالتلي مش حابة وخاطرك على عيني.