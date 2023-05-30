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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضياء السيد: كولر تعامل مع مؤجلات الأهلي بشكل جيد

صدى البلد

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تعامل مع المباريات المؤجلة بشكل جيد للغاية، وخرج منها الفريق بانتصارات وبدون أي إصابات في الفترة الأخيرة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "ما زلت أراهن برونو سافيو، فهو لاعب جيد ويحتاج فقط للمشاركة بصفة مستمرة مع الأهلي".

وأضاف: "مواجهة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، صورة مصغرة لما قد يحدث في لقاء الوداد المغربي، خصوصا في ظل الدفاع القوي الذي تميز به لاعبي سيراميكا ومدربهم حلمي طولان".

وواصل: "اي فريق سيواجه الأهلي سيلعب بشكل دفاعي، والفريق الاحمر تحلى بالهدوء والبحث عن ثغرات في سيراميكا حتى استطاع حسين الشحات تسجيل هدف الأهلي، الذي تكرر بشكل واضح في الفترة الأخيرة".

وأكمل: "الأهلي سيركز المرحلة المقبلة على لقاء الوداد المغربي، واعتمد على اللاعبين الأساسيين ولم يقم بإجراء تغييرات كثيرة من أجل تجهيزهم للنهائي، ومعظم حسابات الجهاز الفني للأهلي جيدة بالنسبة لمعدلات اللياقة البدنية للاعبين".

وأردف: "مروان عطية يقدم مستوى جيد، وثبات مستواه جعله يلعب بشكل أساسي، في وجود ديانج وحمدي والسولية".

واستطرد: "السولية قدم مباراة جيدة اليوم امام سيراميكا، ودائما كولر يعتمد على حمدي فتحي في المباريات الفاصلة للفريق في طريقة 4-3-3، وكل اللاعبين تبذل قصارى جهدهم من أجل اللعب".

وحول ضياع الفرص من لاعبي الأهلي، علق ضياء السيد قائلا: "مشكلة الفريق واضحة وكولر اعترف بذلك، سواء بإضاعة الأهداف أو في ضربات الرأس، الأهلي يصل كثيرا لمرمى المنافسين وينقصه زيادة الغلة التهديفية".

وأتم: المواجهات الأخيرة كانت فرصة جيدة للتجهيز للوداد، وكولر حقق ما اراده وفاز بالنقاط وخرج بدون اصابات، ونتمنى له التوفيق أمام الوداد، ونثق في الجهاز الفني واللاعبين".

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