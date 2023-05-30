كان تحدي بالنسبالي.. محمد سامي يكشف كواليس لأول مرة عن جعفر العمدة

تحدث المخرج محمد سامي، عن مسلسل جعفر العمدة، كاشفا تفاصيل خاصة عن كواليس هذا المسلسل، والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.



وقال محمد سامي، إن المسلسل ده كان تحدي بالنسبالي، ورسمت كل شخصية على حدى، وعملت الشخصيات وبعد كده الأحداث والقصة، وفي نجوم كلمتهم قبل ما اعمل الشخصية بتاعتهم في العمل بشكل كامل.

وأصاف محمد سامي، أن مسلسل "جعفر العمدة" نجح هذا النجاح الباهر، وكسر الدنيا .

واستضافت الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج «صاحبة السعادة» المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، وذلك للحديث عن نجاحاته الفنية في الفترة الأخيرة في مسلسل جعفر العمدة ومشاركة الأخيرة في مسلسل علاقة مشروعة.

وشاركت الصفحة الرسمية لشاشة dmc البرومو الدعائي لاستضافة النجمين محمد سامي وزوجته مي عمر عبر حسابها بموقع فيسبوك، وعلقت عليها قائلة: «أشهر كابل في الوسط الفني النجمة مي عمر والمخرج محمد سامي في حلقة مميزة من صاحبة السعادة يوم الاثنين، الساعة 11:00 مساءً على dmc».

