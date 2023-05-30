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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول رد فعل لـ أحمد شوبير بعد تألق نجله أمام سيراميكا كليوباترا

صدى البلد

شارك الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، لقطات من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز. 

وأشاد بتألق نجله مصطفى شوبير، بعد تصديه الرائع لهدف مؤكد، والحفاظ على مرماه بدون أهداف. 

الأهلي يتخطى سيراميكا كليوباترا بصعوبة

انتهت أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات المؤجلة من الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز.

 

 

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب حسين الشحات نجم الأهلي في الدقيقة 57 من عمر المباراة، بعد لغط كبير حول الكرة وتم استدعاء ال VAR وتم احتساب الهدف.

تمكن فريق سيراميكا كليوباترا من الاستحواذ على الكرة في بداية المباراة، ووصل في أكثر من كرة لمنطقة جزاء الأهلي ولكن دون خطورة حقيقية.

 

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