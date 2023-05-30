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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد سعد بزفاف أمير الأردن: جئت بالحب والمباركة من كل المصريين

حفل أحمد سعد
حفل أحمد سعد

أشعل النجم أحمد سعد عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد الأردن في استاد عمان الدولي في مدينة الحسين الرياضية، وقام الجمهور الأردني باستقباله بشكل حافل منذ صعوده على خشبة المسرح، وذلك في  بداية فقرته الغنائية التى قدم خلالها باقة من أجمل أغانية التى تفاعل معها الجمهور بصوره كبيرة .

وقال أحمد سعد للجمهور أثناء بدء الحفلة: "جيت من مصر بالحب والمباركة من كل المصريين لولي عهد الأردن سمو الأمير حسين بن عبدالله الثاني على زفافه على الأنسة رجوه خالد السيف في فرحه.

 

حفل أحمد سعد في الأردن 

وقدم سعد الحفل بأغنية إيه اليوم الحلو ده و أغنية وسع وسع وسيرينا يادنيا وعليكي عيون وطلب منه الجمهور بإعادة غناء عليكي عيون مرة أخري.
ويستعد الفنان أحمد سعد لإحياء حفل الزفاف الملكي يوم 1 يونيه المقبل.
يذكر أن أحمد سعد قدم مؤخرا ً عدد من الحفلات داخل مصر والوطن العربي كان أخرها حفلاً غنائياً ضخماً بمدينة جدة بالمملكة السعودية مع الفنان محمد فؤاد.

 

أعمال أحمد سعد 

ومن المقرر أن يصدر أحمد سعد خلال الفترة المقبلة أحدث أغانية الجديدة التى إنتهى من تسجيلها منذ عدة أسابيع وكانت تخضع لعملية المكيساج وأصبحت جاهزة للطرح على منصات السوشيال ميديا.

حفل أحمد سعد في الأردن
حفل أحمد سعد في الأردن
حفل أحمد سعد في الأردن
حفل أحمد سعد في الأردن
حفل أحمد سعد في الأردن
حفل أحمد سعد في الأردن
حفل أحمد سعد في الأردن
حفل أحمد سعد في الأردن
حفل أحمد سعد في الأردن
حفل أحمد سعد في الأردن
حفل أحمد سعد في الأردن
حفل أحمد سعد في الأردن
أحمد سعد النجم احمد سعد الحسين بن عبد الله عمان الأردن

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