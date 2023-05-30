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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صندوق النقد الدولي يأمل في اجتماع مجلس الإدارة بشأن باكستان قريبا

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لباكستان إن صندوق النقد الدولي لا يزال على اتصال بالسلطات الباكستانية من أجل تمهيد الطريق لاجتماع مجلس الإدارة قبل انتهاء برنامج التمويل في نهاية يونيو.

عادةً ما يتطلب اجتماع مجلس الإدارة بشأن مراجعة البرنامج اتفاقًا سابقًا على مستوى الموظفين ، والذي سيفتح في حالة باكستان تمويلًا بقيمة 1.1 مليار دولار لدولة جنوب آسيا التي تعاني من ضائقة مالية كجزء من حزمة صندوق النقد الدولي البالغة 6.5 مليار دولار.

تأخرت اتفاقية مستوى الموظفين منذ نوفمبر ، مع مرور أكثر من 100 يوم منذ آخر مهمة على مستوى الموظفين إلى باكستان ، وهي أطول تأخير منذ عام 2008 على الأقل.

وقال ناثان بورتر ، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: "ستركز هذه المشاركة على استعادة عمل السوق المناسبة في العمل الأجنبي ، وتواصل ميزانية FY24 بما يتوافق مع أهداف البرنامج ، والتمويل الكافي".

يوم الأحد ، قال وزير المالية إسحاق دار إن باكستان ستشارك تفاصيل ميزانيتها مع الصندوق. وأضاف أنه يرغب في مسح صندوق النقد الدولي مراجعته التاسعة قبل الميزانية ، والذي من المقرر أن يتم تقديمه في أوائل يونيو ، حيث تم استيفاء جميع الشروط التي تم استيفاءها بالفعل.

وقال دار في مقابلة مع جيو تي في: 'لقد طلبوا المزيد من الأشياء مرة أخرى ، ونحن مستعدون لتقديم ذلك أيضًا ، ويقولون إنهم يقدمون لنا تفاصيل الميزانية ، وسنقدمها لهم'.

وأضاف إنه لن يجدي لباكستان إذا قام صندوق النقد الدولي بدمج المراجعة التاسعة والعاشرة لخطة الإنقاذ ، مضيفا 'لن نفعل ذلك ، (نحن) نرى أن هذا غير عادل'.

وقال بورتر إنه بشكل عام ، 'يتطلب التغلب على التحديات الاقتصادية والمالية الحالية جهودًا سياسية مستمرة وإصلاحات لباكستان لاستعادة النمو القوي والشامل بقيادة القطاع الخاص'.

وبينما لا يعلق صندوق النقد الدولي على السياسة الداخلية ، قال بورتر إنه يأمل 'إيجاد طريق سلمي للمضي قدما يتماشى مع الدستور وسيادة القانون' ، في إشارة إلى عدم الاستقرار السياسي في باكستان.

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