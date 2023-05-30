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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جهاد جريشة: هدف حسين الشحات صحيح.. وبيريرا لم يضف شيئا للتحكيم المصري

صدى البلد

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن هدف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي في شباك سيراميكا كليوباترا، صحيح للغاية بعد العودة لتقنية الفيديو.

وقال جريشة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الخطوط التي ظهرت على شاشة الفار تمت بشكل صحيح، وهذه اللعبة كانت صعبة للغاية على المساعد، وسمير جمال من أفضل المساعدين".

وواصل: "هدف الأهلي صحيح، ولم يكن هناك أخطاء مؤثرة تمامًا، وإنذار كهربا مستحق لأنه ادعى التمثيل رغم وجود احتكاك بسيط".

وتابع: "محمد عادل أظهر مستوى جيد للغاية عكس ما ظهر عليه في لقاء الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري، وهو حصل على راحة من المباريات ولذلك استعاد مستواه في لقاء اليوم".

وأكمل جريشة: "قبل لقاء الزمالك والإسماعيلي كان محمد عادل مُجهد وادار 4 مباريات خلال فترة وجيزة للغاية".

وأردف: "لست مع إعلان قرار ايقاف اي حكم، رغم ارتكاب نادر قمر الدولة خطأ فادح كان حديث وسائل الاعلام الرياضية في العالم كله".

واستطرد: "فيتور بيريرا لا يعمل حتى الآن، ولا يتحدث مع الحكام لتعديل الأخطاء، وهذا ما علمته من جانب الحكام، كلاتنبرج كان موجودًا ويحلل الأخطاء، لا نريد جولات سياحية من جانبه في المحافظات نريد أن يظهر عمله على الأرض، لابد أن يكون لبيريرا دور في التحليل، هو يجلس في المحاضرات يشاهد فقط، ولا يتدخل في أي شئ".

وتابع: "هناك بعض الحكام ارسلوا شكوى لبيريرا عبر الواتس آب، وقال لهم ان الموسم الخاص بهم انتهى وسيبحث الشكاوى في الموسم المقبل، فيتور بيريرا لم يضف للتحكيم المصري، كلاتنبرج عندما كان موجودا كان له قرار ويتحدث مع الحكام، وكان يتدخل ويصدر قرارات عكس ما يحدث الآن".

وأتم: "يجب التدخل بشكل عاجل لإصلاح الأخطاء التحكيمية، وان يعمل بيريرا بشكل جيد، لانه خبير اجنبي موجود داخل الاتحاد، ونحن مقبلين على الجولات الحاسمة في بطولة الدوري والتي ستحدد الهابطين للقسم الثاني".

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