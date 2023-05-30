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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب ديزني لاند.. شاهد لحظة هلع الزوار

زلزال 6.2 ريختر يضرب
زلزال 6.2 ريختر يضرب ديزني لاند.. والزوار في ذعر|شاهد

انتشر مقطع فيديو مرعب، للحظة هلع زوار مدينة ديزني لاند، بعدما ضرب زلزال بقوة 6.2 ريختر شرق اليابان منذ أيام، وفقا لما ذكرته وكالة NHK اليابانية.

وهز الزلزال المباني في طوكيو وأثرت أيضا على المحافظات المحيطة، في خضم ذلك، انتشر مقطع فيديو للسائحين في ديزني لاند وهم يختبئون من شدة الذعر.

وتمت مشاركة مقطع الفيديو بواسطة Jeffrey J Hall على تويتر، حيث تظهر في بدايته أقدام بعض الأشخاص الذين يتجولون في الحديقة.

في غضون ثوانٍ قليلة، يُسمع تحذير من الزلزال على مكبر الصوت، ثم يضطر زوار ديزني لاند طوكيو إلى الانحناء بالقرب من أرصفة المنتزه الترفيهي والإيواء إلى محل بيع الهدايا مذعورين.

منذ مشاركته، حصد الفيديو أكثر من 1.9 ألف مشاهدة على موقع المدونات الصغيرة، "انتباه! استعد لزلزال قوي!" - 

 

يظهر مقطع فيديو نظام التحذير من الزلازل في ديزني لاند في طوكيو وهو يعمل فجأة "، كما ورد في شرح مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 42 ثانية.

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