عرض قطري| زيزو يقترب من الرحيل عن الزمالك.. ومدافع طلائع الجيش يقترب

أكد الاعلامي محمد شبانة، أن لجنة الكرة بالزمالك، أوصت بالتعاقد مع أحمد أيمن منصور مدافع طلائع الجيش في الموسم القادم.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "إدارة الزمالك ستبدأ التفاوض مع أحمد أيمن منصور في الفترة المقبلة لأنه لاعب جيد ويجيد في أكثر من مركز".

وأضاف: "الزمالك لم يتوصل لاتفاق لتجديد عقد محمد عواد حتى الآن، وادارة الزمالك رفضت فكرة عودة محمد أبو جبل مجددا".

وواصل: "زيزو تلقى عرضا من الريان القطري بمبلغ مغري للغاية، وهناك وفد من قطر سيصل خلال أيام للتفاوض حول ضم اللاعب، لكن زيزو أحد الأعمدة الرئيسية في الفريق الأبيض، فهل سيتحمل الزمالك فكرة التفريط فيه مجددا للاحتراف الخارجي".