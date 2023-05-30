بالبريد.. وزير الرياضة يقدم حلا سحريا لإنقاذ الزمالك من أزمته المالية| خاص

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن انفراجة في أزمة نادي الزمالك المالية التي تحيط به خلال الفترة الحالية؛ بسبب الحجز على أرصدة النادي بالبنوك المصرية.

وقال صبحي في تصريحات خاصة لموقع"صدي البلد" أنه يتم حاليا تعديل اللائحة المالية للاندية لمساعدة الاندية فى الازمات المالية مثل التي تضرب الزمالك خلال الأونة الاخيرة.

«البريد◄5 طوق النجاة لنادي الزمالك للهروب من أزمته المالية

وأضاف صبحي أنه سيتم إضافة بند باللائحة المالية للأندية يتيح للأندية فتح حسابات بالبريد المصري بجوار البنوك المصرية ليتيح الفرصة لنادي الزمالك بوضع أمواله بها خلالها والتصرف بها دون الحجز عليها مثلما يحدث بالبنوك المصرية.

وأوضح صبحي أنه من خلال هذه الخطوة سيكون الزمالك قادرا علي إيداع أمواله بالبريد والتصرف فيها كيفما يشاء من خلال شراء اللاعبين وتسديد مديونياته وصرف رواتب العاملين دون الحجز علي أمواله.

أزمة مالية تعصف بالزمالك وتهدد استمراره بالدوري

ويعاني نادي الزمالك من أزمة مالية تهدد معسكرات الفريق في المباريات المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز بسبب الحجز علي أرصدة النادي بالبنوك المصرية.

وأعلن الزمالك أن خزينة النادي لا تحتوي على أي أموال لتجهيز معسكرات الفريق عقب مباراة طلائع الجيش المقبلة في المسابقة المحلية.

واشتكى الجهاز الفني لمجلس الإدارة في الساعات الماضية بشأن هذا الأمر خاصة وأن الأمر الأبيض قبل أخر مباريات للفريق في الدوري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.