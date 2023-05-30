هيفرح جماهير الأهلي.. قرار جديد من لجنة التظلمات بشأن عقوبة كهربا

كشف مجدى عبد الغنى عن قرار لجنة التظلمات المقبلة بتخفيض عقوبة محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى إلى 6 أو 8 مباريات بدلاً من 12 مباراة.

وأضاف مجدي عبد الغني، في تصريحات تلفزيونية: من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها خلال الأيام القليلة المقبلة لإعلان تخفيض عقوبة كهربا.

وكان النادي الأهلي قد تقدم باستئناف أمام لجنة التظلمات، على قرار لجنة الانضباط برئاسة المستشار عزت خميس الذى وقع عقوبة على كهربا بإيقافه 12مباراة مع تغريمه ماليا مليون جنيه لما صدر منه فى مباراة الأهلي والزمالك بالهجوم على الزمالك بألفاظ خارجه

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت نظر الدعوى التى أقامها النادى الأهلي، لحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد إصدارها عقوبة في حق محمود كهربا، لاعب الأهلي، بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه جلسة 14 مايو الجاري .

وتقدم المستشار محمد عثمان، المحامي بالنقض وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بدعوى قضائية خلال الساعات القليلة الماضية لحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد إصدارها عقوبة في حق محمود كهربا لاعب الأهلي بإلايقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.