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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي يكشف موعد البت في مصير حمزة الجمل مع الفريق.. فيديو

صدى البلد

قال محمد شيحة، نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الإسماعيلي، إنه لن يتم النظر لمسألة بقاء حمزة الجمل، المدير الفني لفريق الدراويش، مع الفريق في الوقت الراهن.

وأشار شيحة، خلال مداخلة مع الإعلامي إيهاب الكومي، خلال برنامج "الماتش"، عبر قناة "صدى البلد"، إلى أن "ما حدث هذا الموسم لا يليق بنادي الإسماعيلي في هذا الموسم، ونسعى لتلافيه في الموسم المقبل".

وقال شيحة: "ما كنت أتحدث عنه من قبل عن الأوضاع في الإسماعيلي لا يأتي واحد في المليار من الواقع الذي يعيشه الإسماعيلي، نحن وزملائي متفرغون للنادي تقريبًا".

وحول مصير حمزة الجمل المستقبلي مع النادي الإسماعيلي، قال شيحة: "حينما تعاقدنا مع حمزة الجمل قسمنا المباريات الـ 15 المتبقية لنا إلى 5 مجموعات كل مجموعة نحصد منها 5 نقاط، ووفقًا لهذا التقسيم كان يُفترض أن نصل الآن إلى 28 نقطة، ولكننا الآن لدينا 32 نقطة أكثر من هذا المخطط  بـ4 نقاط".

وأردف قائلًا: إن هذا يدل على أن حمزة الجمل ناجح مع الفريق حتى الآن، مستدركًا بالقول: "لكن أنا كعضو مجلس إدارة أو مشجع لا يعجبني الأداء ولا يعجبني الذي يحدث حاليًا لكننا متفقون على أنها مرحلة استثنائية".

وأكد شيحة أنه لن يتم البت في مصير حمزة الجمل مع الإسماعيلي في الموسم المقبل إلا بعد انتهاء الموسم الحالي مع الفريق.

وأضاف: "ومن وجهة نظري الشخصية أنا أرى أن حمزة الجمل يستكمل الموسم الجديد ويبني فريقًا جديدًا للنادي".

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