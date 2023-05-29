مدرب إنبي يكشف كواليس مثيرة بأزمة مباراة فيوتشر التاريخية بكأس مصر

كشف تامر مصطفى، المدير الفني لإنبي، كواليس الأزمة التي اندلعت خلال فوز فريقه على فيوتشر بضربات الترجيح، أمس الأحد في ثمن نهائي بطولة كأس مصر.

وكان لاعبو إنبي قد احتجوا بشدة وخرجوا من ملعب المباراة، بسبب احتساب هدف تقدم فيوتشر (1-0) رغم اصطدام الكرة بالحكم، قبل أن يستكملوا اللعب ويتعادلوا (1-1)، ومن ثم ابتسمت لهم ركلات الترجيح في النهاية.

وقال تامر مصطفى في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "أكن كل الحب والاحترام للحكم نادر قمر الدولة، لكن رأيي أنه صعب الأمور على نفسه".

وأردف المدير الفني: "طالما اصطدمت به الكرة، كان يجب أن يطلق صافرته.. لكنه قال إنها لم تغير اتجاهها، وهذا كان سر اعتراضي عليه".

وأضاف: "لم يكن هناك قرار بالانسحاب، لكننا حاولنا تهدئة اللاعبين بعد الفترة العصبية بسبب احتساب الهدف.. واستغللنا توقف المباراة لإجراء بعض التعديلات الفنية".