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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يطمئن على البطل أحمد الجندي بعد إصابته في كأس العالم بتركيا

صدى البلد

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتصالا هاتفيا بالبطل الأوليمبي ولاعب المنتخب المصري للخماسي الحديث أحمد الجندي للاطمئنان عليه بعد إعلانه منذ قليل، عن انسحابه من بطولة كأس العالم للخماسي الحديث والتي تعد إحدى البطولات المؤهلة إلى أوليمبياد باريس 2024 إثر تعرضه لإصابة بالكتف.


وأكد وزير الرياضة، أن ثقته الكبيرة في البطل الأوليمبي وفي تعافيه من إصابته وتأهله للأولمبياد والتربع مرة أخرى على عرش التتويج الأولمبي بالأولمبياد القادم.


وكان اللاعب صاحب فضية أوليمبياد طوكيو الماضي، قد أعلن على صفحته الشخصية على فيس بوك عن تعرضه لإصابة خلع في الكتف وهي التي ستمنعه في المشاركة ببطولة العالم للخماسي الحديث بتركيا.

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وزير الرياضة يطمئن على البطل أحمد الجندي بعد إصابته في كأس العالم بتركيا

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