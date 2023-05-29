وعوا الجماهير.. رسالة مثيرة من وزير الرياضة لإدارة الأهلي قبل نهائي أفريقيا

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن إمكانية فتح المدرجات بالسعة الكاملة لجماهير النادي الأهلي خلال المواجهة المرتقبة يوم الأحد القادم أمام الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا.



وقال اشرف صبحي في تصريحات تلفزيونية :"كلنا وراء النادي الأهلي لأنه بيمثل مصر في نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف صبحي: "انا متواصل مع وزير الداخلية ورئيس الوزراء وان شاء الله فيه جهد كبير متعلق بالحضور الجماهيري ولكن الأهلي عليه دور في توعية الجماهير لاحترام النظام اللى إحنا أنشأناه".

ووجه صبحي رسالة لإدارة الأهلي قائلا:"الأهلي يجب عليه توعية الجماهير قبل مباراة الوداد المغربي، وإن شاء الله هيكون هناك حضور جماهيري يزيد على 20 ألف مشجع في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وتابع:"انا متفائل واكيد هنوصل لحلول بشأن إعداد جماهير الأهلي في مباراة الوداد المغربي".