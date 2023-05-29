عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وعوا الجماهير.. رسالة مثيرة من وزير الرياضة لإدارة الأهلي قبل نهائي أفريقيا

صدى البلد

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن إمكانية فتح المدرجات بالسعة الكاملة لجماهير النادي الأهلي خلال المواجهة المرتقبة يوم الأحد القادم أمام الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا.
 

txt

دبابة جديدة بالتتش.. بشكتاش التركي يغري الأهلي بعرض موليكا للبيع

txt

أخبار سارة.. موقف ثنائي الأهلي من مواجهة الوداد المغربي بنهائي ابطال افريقيا

وقال اشرف صبحي في تصريحات تلفزيونية :"كلنا وراء النادي الأهلي لأنه بيمثل مصر في نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف صبحي: "انا متواصل مع وزير الداخلية ورئيس الوزراء وان شاء الله فيه جهد كبير متعلق بالحضور الجماهيري ولكن الأهلي عليه دور في توعية الجماهير لاحترام النظام اللى إحنا أنشأناه".

ووجه صبحي رسالة لإدارة الأهلي قائلا:"الأهلي يجب عليه توعية الجماهير قبل مباراة الوداد المغربي، وإن شاء الله هيكون هناك حضور جماهيري يزيد على 20 ألف مشجع في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وتابع:"انا متفائل واكيد هنوصل لحلول بشأن إعداد جماهير الأهلي في مباراة الوداد المغربي".

الأهلى ابطال افريقيا أشرف صبحى وزير الشباب إدارة الأهلي أخبار سارة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي الحضور الجماهيري الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب بشكتاش التركي حضور الجماهير جماهير النادي الأهلي دورى أبطال إفريقيا وزير الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

مفاجأة قوية في أسعار الدولار عالميا

معرفهاش.. زواج نجل شعبان عبدالرحيم يثير الجدل على السوشيال ميديا

مدبولي يُوجه بالتوسع في تصنيع العدادات مسبوقة الدفع ورفع كفاءة تحصيل المستحقات

الحقيقة الكاملة في انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك الموسم القادم.. تفاصيل

فوز أردوغان في الانتخابات يهوي بالليرة التركية قرب أدني مستوياتها

هتقبض الأرباح أسبوعيا.. ماذا تعرف عن شهادة بنك قناة السويس الجديدة؟

صفعة قوية لـ الدولار بالسوق السوداء.. خسر 5 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

ترشيحاتنا

غسل أموال واختلاس | السجن 20 عاما وغرامة مليون دينار لمصري بالكويت

من 2 جنيه إلى 500 ألف|تعرف على الأسعار بمعرض الزهور بعد افتتاحه

صوروني عريان ومضّوني على عقود بيع | جريمة أخلاقية في أكتوبر

برلمانية: الرئيس السيسي يأخذ جميع الأفكار الجديرة ببناء الوطن على محمل الجد|فيديو

كيف تستعد للحج من الآن.. اعرف المناسك خطوة بخطوة

الحق اشتري قبل العيد| اللحوم البلدى بـ225 والسوداني بـ 195 جنيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق صادم من ناقد موضة على إطلالة يسرا في مهرجان كان

رقم خرافي.. سعر ساعة شيرين عبد الوهاب يثير ضجة على مواقع التواصل

إطلالة إليسا في حفل افتتاح مركز مجدي يعقوب تثير الجدل.. شاهد

طريقة عمل نودلز بالخضار | بدون لحوم

فيديو

اختياراتي مدمرة حياتي.. أحمد سعد يعلق على إطلالته الشفافة وموقف النقابة منها

أفشة واحتلال هتلر.. موقف الشناوي من نهائي أفريقيا.. عرض ريال مدريد لـ فيرميرنو

تفاصيل مسابقة اعرف قدر نبيك وشروط التسجيل .. جوائز قيمتها 200 ألف جنيه

قصة وفاة طالبة تسببت في صدمة بجامعة الإسكندرية.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ