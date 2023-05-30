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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لجنة الحكام تكشف حقيقة استدعاء طاقم مباراة فيوتشر وإنبي للتحقيق

صدى البلد

نفى محمد فاروق، نائب رئيس لجنة الحكام المصرية، استدعاء طاقم تحكيم مباراة فيوتشر وإنبي في كأس مصر، بقيادة الحكم نادر قمر الدولة، للتحقيق بعد الأحداث المثيرة للجدل التي شهدتها مباراة الفريقين في دور الـ16 بكأس مصر.

وانتصر إنبي على فيوتشر بركلات الترجيح بعد مباراة ماراثونية انتهت بالتعادل الإيجابي في وقتيها الأصلي والإضافي، في وقتٍ شهد الشوط الثاني احتساب 25 دقيقة وقتًا بدلا من الضائع.

وقال فاروق، خلال مداخلة مع الإعلامي إيهاب الكومي، خلال برنامج "الماتش"، عبر قناة "صدى البلد"، "هناك أخطاء ولكن يجب أن تُقاس هذه الأخطاء بالنسبة لعدد الماتشات".

وأضاف فاروق: "نادر قمر الدولة واحد من أفضل حكام مصر سواء هذا الموسم أو الموسم الماضي".

وتابع قائلًا: "ما أثير في الساعات الماضية حول استدعاء طاقم الحكام للتحقيق معه غير صحيح، نحن لا نستدعي الحكام للتحقيق معهم في قرارات فنية".

وأوضح فاروق قائلًا: "نحن جلسنا مع الحكام فقط كجلسة ودية وفنية فقط"، ورفض أن يفصح عن تفاصيل ما دار في هذه الجلسة، مشيرًا إلى أن هذه الأمور سرية. 

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