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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا توقع اتفاقية مع العراق للتعاون في مجال النقل البحري

رئيس وزراء العراق
رئيس وزراء العراق

وجهت الحكومة الروسية وزارة النقل بتوقيع اتفاقية مع العراق للتعاون في مجال النقل البحري ، تماشيا مع وثيقة منشورة على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت.


الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة جمهورية العراق بشأن التعاون في مجال النقل البحري المقدمة من وزارة النقل الروسية والمتفق عليها مع الخارجية الروسية والجهات التنفيذية الاتحادية الأخرى المهتمة وسابقا. 

واجرت وزارة النقل الروسية محادثات مع الجانب العراقي وبعد التوصل لاتفاق لتوقيع الاتفاقية المذكورة نيابة عن حكومة روسيا الاتحادية '.

ينص الاتفاق على المساعدة في تسهيل النقل البحري ، بما في ذلك تبسيط الإجراءات الجمركية والحدودية في الموانئ ، ولا ينطبق على السفن الحربية ، فضلاً عن عدد من السفن غير التجارية والبحثية وصيد الأسماك والتنزه.

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