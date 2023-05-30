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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عهد جديد.. كلمة وداع مؤثرة لريانة برناوي في محطة الفضاء الدولية

ريانة البرناوي في
ريانة البرناوي في الفضاء

أصبحت رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي، أول امرأة عربية تذهب في مهمة فضائية، عندما انطلقت مع زميلها علي القرني في رحلة استغرقت ثمانية أيام إلى الموقع المداري.

ووفقا لصحيفة “ذا ناشيونال” الاماراتية، تحدثت برناوي في كلمة وداع مؤثرة في محطة الفضاء الدولية، عن حقبة جديدة للمملكة العربية السعودية والمنطقة.

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وشاركت برناوي والقرني في مهمة “أكسيوم 2” التي نظمتها شركة “أكسيوم سبيس”، وهي شركة هيوستن لتنظيم الرحلات الخاصة. 

وكانت هذه المهمة الأولى ضمن برنامج المملكة الجديد لرواد الفضاء، وتأمل هيئة الفضاء السعودية في أن يتمكنوا من إطلاق المزيد من رواد الفضاء في السنوات القادمة، بما في ذلك الرحلات الطويلة.

وفي كلمتها، شكرت برناوي كل من ساعد في إنجاز هذه المهمة التاريخية، وأعربت عن فخرها واعتزازها بأن تكون الأولى في عالم الفضاء من بلدها.

 وأضافت أن هذه ليست سوى بداية حقبة جديدة لبلدها ومنطقتها، وأنها تأمل في أن يتمكن المزيد من الرواد العرب من استكشاف الفضاء والعمل على تحقيق إنجازات جديدة في هذا المجال.

وقد أثنى القرني، زميل برناوي في المهمة، على حسن ضيافة زملائه على متن المحطة الدولية، وشكرهم على إتاحة الفرصة له ولبرناوي للقيام بهذه التجربة التاريخية. معربا عن أمله في أن يتمكن من العودة إلى الفضاء في المستقبل القريب.

يذكر أن رحلة برناوي والقرني كانت الأولى لرواد الفضاء من السعودية منذ حوالي 40 عامًا، بعد رحلة الأمير سلطان بن سلمان على متن مكوك الفضاء التابع لناسا في عام 1985.

 وقد أثارت هذه المهمة الفضائية إعجاب الكثيرين في العالم العربي والعالم بأسره، إذ تعد هذه الخطوة خطوة مهمة نحو تطوير العلوم والتكنولوجيا في المنطقة.

وستستأنف شركة أكسيوم سبيس بثًا مباشرًا لرحيل الرواد العرب والأمريكيين عن محطة الفضاء الدولية، ومن المقرر أن يعلن “سبيس اكس” عن الوقت الدقيق للانطلاق الذي قد يكون بعد حوالي 10 ساعات.

الرائدة ريانة برناوي ريانة برناوي الفضاء

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