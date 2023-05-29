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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صينيون على القمر.. بكين تطلق سباق الفضاء مع أمريكا 2030

رواد فضاء صينيون
رواد فضاء صينيون

قال مسؤولون في مؤسسة الفضاء الصينية اليوم الاثنين إنهم يخططون لوضع رواد فضاء على القمر قبل عام 2030 ، بالإضافة إلى توسيع محطاتهم الفضائية قبل ذلك التاريخ ، وفق ما ذكرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية.  

وأكد نائب مدير وكالة الفضاء الصينية، هذه الأهداف في مؤتمر صحفي في مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية ، لكنه لم يقدم جدولا زمنيا.

وصرح نائب المدير لين شيتشيانج للصحفيين بأن البلاد تستعد أولا "لإقامة قصيرة على سطح القمر والاستكشاف المشترك برواد فضاء وروبوتات".

وذكر "لدينا محطة فضاء بشرية كاملة قريبة من الأرض ونظام نقل بشري ذهابًا وإيابًا".

وقال لين لوسائل الإعلام إن تنفيذ مهمتين في السنة "كاف لتنفيذ أهدافنا".

كما قدمت الوكالة ثلاثة رواد فضاء سيغادرون على متن مركبة الفضاء شنتشو 16 إلى محطة تيانجونج الفضائية صباح الثلاثاء.

وسيحل رواد الفضاء محل طاقم كان في الفضاء لمدة نصف عام.

قامت الصين ببناء محطتها الخاصة بعد استبعادها من محطة الفضاء الدولية ، إلى حد كبير بسبب اعتراضات الولايات المتحدة بشأن علاقات برامج الفضاء الصينية بجيش التحرير الشعبي ، الجناح العسكري للحزب الشيوعي الحاكم في البلاد.

قال لي ينج ليانج ، مدير التكنولوجيا في وكالة رحلات الفضاء  الصينية ، "إن موقف بلادنا الثابت هو أنه طالما أن الهدف هو استخدام الفضاء للأغراض السلمية ، فنحن على استعداد للتعاون والتواصل مع أي دولة أو منظمة طيران".

وأضاف "أنا شخصيا يؤسفني أن الكونجرس الأمريكي لديه اقتراحات ذات صلة تحظر التعاون في مجال الفضاء بين الولايات المتحدة والصين. وأنا أشعر بالأسف الشديد لذلك شخصيًا".

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