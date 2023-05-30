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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التضخم في المملكة المتحدة يصل إلى مستوى قياسي جديد

لندن
لندن

أظهر مسح، اليوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المتاجر البريطانية ارتفع هذا الشهر ليصل إلى أعلى معدل له منذ بدء تسجيلات الصناعة في عام 2005، على الرغم من تباطؤ النمو في أسعار المواد الغذائية بشكل طفيف.

وقال اتحاد التجزئة البريطاني إن الأسعار في محلات السوبر ماركت وسلاسل البيع بالتجزئة ارتفعت بنسبة 9.0٪ في العام حتى مايو ، بعد زيادة بنسبة 8.8٪ في أبريل.

ومع ذلك، تباطأ تضخم أسعار المواد الغذائية وفقًا لقياس BRC إلى 15.4٪ من 15.7٪.

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة BRC هيلين ديكنسون: 'بينما ارتفع تضخم أسعار المتاجر بشكل طفيف في مايو ، سترحب الأسر ببدء تضخم أسعار المواد الغذائية في الانخفاض'.

وأضافت أن 'التباطؤ في تضخم (الغذاء) كان مدفوعا إلى حد كبير بانخفاض تكاليف الطاقة والسلع التي بدأت تتسرب إلى انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية بما في ذلك الزبدة والحليب والفاكهة والأسماك'.

وتأتي الأرقام في أعقاب البيانات الرسمية الأسبوع الماضي التي أظهرت أن التضخم السنوي لأسعار المستهلك - الذي يشمل الخدمات والسلع غير التجارية مثل الطاقة - تباطأ في أبريل ، ولكن بأقل من المتوقع ، إلى 8.7٪ من 10.1٪.

وتباطأ التضخم الرسمي لأسعار الغذاء ، الذي ارتفع في وقت سابق من هذا العام إلى أعلى معدل له منذ 1977 ، بشكل هامشي فقط إلى 19.1٪ من 19.2٪.

وقال ديكنسون: 'في حين أن هناك سببًا للاعتقاد بأن تضخم أسعار الغذاء قد يكون في ذروته ، فمن الضروري ألا تعيق الحكومة هذا التقدم المبكر من خلال تكديس المزيد من التكاليف على تجار التجزئة وزيادة تكلفة السلع بشكل أكبر'.

'ويأتي الخطر الأكبر من سياسات مثل عمليات التفتيش على الحدود الواردة وإصلاحات رسوم إعادة تدوير العبوات.'

واستندت بيانات BRC إلى الأسعار التي تم جمعها بين 1 و 7 مايو.

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