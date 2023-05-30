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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الإسباني يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة

سانشيز
سانشيز

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إلى إجراء انتخابات مبكرة، في محاولة على ما يبدو لخداع خصومه المحافظين، وإعطاء حزبه الاشتراكي المتعثر أفضل فرصة للاحتفاظ بالسلطة قبل أن يضعف دعمه أكثر.

وأصدر سانشيز، الذي قال مرارًا وتكرارًا، إنه يريد أن يقضي فترة ولاية كاملة، إعلانًا غير متوقع بعد يوم من هزيمة الأحزاب اليسارية في اقتراع إقليمي.

وأفادت مصادر مقربة من رئيس الوزراء، بأن تحركه لتقديم موعد الانتخابات إلى يوليو من أواخر عام 2023، فاجأ معظم أعضاء حكومته، وحتى بعض أعضاء دائرته المقربة.

ولكن في الوقت الذي دعا فيه زعيم المعارضة المحافظ ألبرتو نونيز فيجو، الناخبين، إلى جعله الزعيم القادم لإسبانيا، قال خبراء سياسيون إن سانشيز- الذي ترسخت سمعته باعتباره مجازفًا سياسيًا بالفعل- قد راهن على أن منافسيه لن يكونوا مستعدين لخوض معركة منسقة، حملة اقتراع 23 يوليو.

وصوّر سانشيز، الهزيمة المدمرة، يوم الأحد، على أنها تصويت واضح بحجب الثقة عن حكومته الائتلافية، وقال إنه شعر بأنه مضطر 'لتحمل المسؤولية الشخصية' عن النتيجة.

فاز حزب الشعب السائد بزعامة فيجو بالسيطرة الكاملة على إدارتين إقليميتين، ويمكن أن يدير 6 إدارات أخرى بالشراكة مع حزب فوكس اليميني المتطرف، الذي قال زعيمه، إنه مستعد لتشكيل تحالفات مع حزب الشعب في المجموع ، تم التنافس على 12 منطقة.

وقال سانشيز، إنه بحاجة إلى 'الحصول على توضيح حول رغبات الشعب الإسباني، وتوضيح حول الاتجاه السياسي الذي يجب أن تتخذه الحكومة، وحول القوى السياسية التي ينبغي أن تقود البلاد خلال تلك المرحلة'.

واضاف في خطاب متلفز '... أعتقد أنه من الضروري الاستجابة وتقديم تفويضنا الديمقراطي لإرادة الشعب.'

وتشير نتائج يوم الأحد، إلى أن حزب الشعب وحزب Vox اليميني المتطرف، قد يهزمان حزب العمال الاشتراكي بزعامة سانشيز (PSOE) إذا قاما بتكرار هذا الأداء على المستوى الوطني.

وقال فيجو في مؤتمر صحفي 'كلما أبكرت (الانتخابات) كان ذلك أفضل' ، وطالب الناخبين بمنح حزبه 'أغلبية واضحة' لإدارة البلاد.

وقال 'أطلب من الإسبان أن يجعلوني رئيس وزراء إسبانيا القادم' ، مضيفًا أنه أجرى محادثات غير رسمية مع فوكس.

وقال زعيم حزب فوكس سانتياغو أباسكال إن حزبه منفتح على 'إيجاد بديل' لسانشيز من خلال تشكيل تحالفات حاكمة وطنية وإقليمية مع حزب الشعب.

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