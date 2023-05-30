عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد آه يا ويلي.. عبده سليم يكشف عن 3 أغنيات جديدة له

عبده سليم
عبده سليم

كشف المطرب عبده سليم، عن استعداده لطرح 3 أغنيات جديدة خلال الفترة المقبلة، بعد طرحه لأغنية آه يا ويلي، قبل عدة أيام. 

وأضاف عبده سليم في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أن إحدى هذه الأغاني باسم “عندية”، والأخرى بعنوان “ما تستعجلش”، مشيرًا إلى أنه يتعاون في أغنية هندية مع المطربة المغربية بيرو. 

وأوضح عبده سليم أن أغنية عندية، باللون الشعبي، وهي من كلمات الشاعر مجدى عبدالعزيز، الحان عبده سليم، توزيع محمد سامى، وسيتم طرحها خلال أسبوع. 

 

تفاصيل أغنية آه يا ويلي 

من جهة أخرى، كشف المطرب عبده سليم، كواليس أغنيته الجديدة التي تحمل اسم آه يا ويلي، وتم طرحها قبل أيام عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. 

وقال عبده سليم، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الاخباري، إن الأغنية استغرقت نحو شهر لتحضيرها، مشيرا إلى أنه أحب الأغنية لأن كلماتها واقعية. 

وأضاف عبده سليم أن كلمات أغنية آه يا ويلي تعيشها الناس في الحياة الواقعية، لافتا إلى أنه يستعد لطرح عدة أغاني خلال الفترة المقبلة ضمن الموسم الصيفي، أولى هذه الأغاني بعد 10 أيام. 

أغنية آه يا ويلى

سبق أن طرح المطرب عبده سليم، أحدث أغانيه بعنوان «آه يا ويلى»، من كلمات محمد شريف، وألحان عبده سليم، وتوزيع محمد سامى، إشراف عام حسام الخضرى. 

 

كلمات أغنية آه يا ويلى

ناس عايشة عيشة الملوك فى العلالي خالص 
وناس فرشتها شوك فى الحضيض خالص 
واللى طال السماء بإيديه لا راضى بحاله ولا عاجبه 
واللى تحت عايز بعنيه يشوف ايه اللى فوق حاجبه 
آه ياويلى ويلى اه ياقلبى م المتدارى وم المتخبى ومن نوايا الناس 
اه ياليلى عينى م اللى بشوفه واللى ناسينى ايوه تعبت خلاص 
مفيش ولا حاجه يوم بتدوم 
واللى بيجى على مظلوم بيشيل ذنبه لاخر يوم ومفيش ولا حاجه تشفعله

 

أعمال عبده سليم

في صيف العام الماضي 2023، طرح المطرب عبده سليم، عدة أغانى منها الأغنية الدينية "كلنا على باب الله" و"معايا فلوس"، و"الباشا"، فضلا عن تترى مسلسلى "أيوب"، للنجم مصطفى شعبان، و"زلزال"، للنجم محمد رمضان، وغيرها من الأغانى. 

 

أحدث أعمال عبده سليم 

كان عبده سليم قد قدم ألحان تتر مسلسل "زلزال"، من بطولة محمد رمضان، وشارك بعدها فى أغنية "الجرسون"، للنجم حكيم، من توزيع أشرف البرنس، وهندسة صوت أحمد جودة.

وقدم عبده سليم مؤخراً أغنية "مدد مدد"، ضمن أحداث مسرحية "سحر الأحلام " بطولة الفنان مجدي فكرى، في ثاني تعاون بينهما بعد الدويتو الديني "حقك عليا يا رب". 

وحقق عبده سليم شهرة كبيرة بعد غنائه تتر مسلسل أيوب للنجم مصطفى شعبان وحققت الأغنية عددًا كبيرًا من المشاهدات.

عبده سليم المطرب عبده سليم أغنية آه يا ويلى آه يا ويلى أغاني عبده سليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تحت 2000 جنيه لأول مرة|خسارة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

بعد صورها مع زوجها باول.. قرار مفاجئ من ابنة عبلة كامل

مش راضي يعترف بابنه.. الممثلة إنجي خوري تفجر مفاجأة وتعلن حملها من مطرب معتزل

حزن .. تعليق مثير من ابراهيم فايق علي هدف حسين الشحات

ريهام سعيد: خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس | فيديو

مدير تقنية الفيديو السابق يحسم الجدل بشأن هدف الشحات أمام سيراميكا كليوباترا

عملي بلوك وقالي نزلي الجنين.. مطربة شهيرة تكشف تفاصيل حملها من أدهم نابلسي

المدير الفني للنادي الأهلي والزمالك السابق يتولى قيادة صن داونز

موضوعات متعلقة

في ذكراه.. قصة معاناة أسرة يونس شلبي بعد وفاته

في ذكراها.. قصة معاناة مديحة يسري بآخر عمرها

في ذكراه.. حسن حسني صانع النجوم وصاحب الـ 200 فيلم

تامر حسني يشعل إستاد عمان بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن

الولاد هيتأثروا.. شريهان أبو الحسن تدعو للصلح بين تامر حسني وبسمة بوسيل

عبده سليم: كلمات آه يا ويلي واقعية وأطرح أغنية أخرى بعد أيام

أحمد أبو المجد: تخفيض رسوم الترشح لانتخابات نقابة المهن الموسيقية

ديزني + تطلق العرض الأول من المسلسل التركي الأصلي Aktris حصريا

ترشيحاتنا

محمد فاروق: أزمة كبرى بين حسين الشحات والأهلي .. تفاصيل

بشرى لجمهور الأهلي بشأن مباراة الوداد في نهائي إفريقيا.. محمد فاروق يكشف

هل من صلى الفجر لا يصلي الصبح؟.. الإفتاء: الفرق بينهما خطأ

أقل من زملائه.. كولر يكشف أسباب استبعاد نجم الأهلي من المباريات

فرج عامر: استبعاد 6 لاعبين بالأهلي.. والتعاقد مع محليين وأجانب بمراكز يفتقدها

قبل ما تتحرك.. حالة المرور على الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرفعة المميتة.. شاهد طفلة هندية تحمل 60 كجم مرة واحدة |فيديو

قصص أطفال.. زينة الزرافة الصغيرة والحادث الأليم

للزينة.. شاهد فنانة تحول الخبز إلى مصابيح مضيئة

الخالة الصغيرة: زوجي مدمن ماذا أفعل.. نصائح للتعامل مع الزوج المدمن

فيديو

تامر حسني يشعل إستاد عمان بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن

هرفع قضية.. تفاصيل مثيرة حول خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

فيديو لطبيب ينقذ طفلة أردنية من الموت يثير ضجة.. شاهد

أنا فرعونة مصرية ومجدي يعقوب يقبّل يدها ..أبرز اللقطات في حفل إليسا الخيري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ