بفارق 5 درجات.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام القادمة

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة .

وقالت "منار غانم" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، إن الأجواء مستقرة بشكل كبير اليوم، وذلك نتيجة تأثرنا بكتل هوائية شمالية، لتسجل القاهرة 33 درجة مئوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أننا سنشعر بالأجواء الحارة على القاهرة الكبري، ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، ومع غياب أشعة الشمس ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيا، ليصبح الطقس ليلا مائل للبرودة.

واسترسلت: من المتوقع أن نشهد نشاط للرياح، سيساهم بشكل كبير على تلطيف درجات الحرارة ليلا، كما أنه من المتوقع أن نشهد تساقط أمطار خفيفة ورعدية على بعض مناطق جنوب جبال البحر الأحمر.

الأرصاد الجوية تحذر المواطنين

ونوهت بأن درجات الحرارة ستبدأ في الارتفاع بشكل ملحوظ، بداية من الغد، بفارق 5 درجات، لتصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 38 درجة مئوية، بالإضافة إلى نشاط حركة الرياح المحملة بالأتربة.

وحذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، مؤكدة على أن الأجواء ليلا أصبحت معتدلة ولن نحتاج إلى اصطحاب جاكت.