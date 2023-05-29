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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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درجات حرارة تصل لـ 43.. الأرصاد تحذر من أتربة في هذا الموعد

الأرصاد
الأرصاد

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة  الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة .

 

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وقالت منار غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم ": "بداية من يوم الأربعاء المقبل سوف نشهد ارتفاعا في درجات الحرارة ".

وأضافت منار غانم: "كتل هوائية صحراوية تؤثر على مصر ودرجة الحرارة على القاهرة تصل لـ 37 درجة مئوية يومي الخميس والجمعة ".

وتابعت منار غانم: "جنوب الصعيد سوف يسجل  درجات حرارة تصل لـ 43 درجة مئوية".

وأكملت منار غانم: "من يوم الأربعاء وحتى السبت المقبل الأجواء ستكون شديدة الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية"، مضيفة: "سيكون هناك أتربة ورمال على المناطق الغربية من الجمهورية خصوصا يومي الخميس والجمعة المقبلين".

 

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