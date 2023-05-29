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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كتل هوائية أوروبية.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

حذرت منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس، مشيرة إلى أن في فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، تنخفض درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة ليلا، حيث تسجل درجات الحرارة الصغرى 21 لـ22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

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في هذا الموعد.. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة


وأضافت عضو المركز الإعلامي للهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية للتلفزيون المصري، مساء اليوم الاثنين، أنّ المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط لاتزال تشهد بعض البرودة خلال فترات الليل، خاصة أنّ درجات الحرارة الصغرى من 18 درجة مئوية لـ19 درجة مئوية.

 

درجات الحرارة


وتابعت منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة الأرصاد الجوية، أن سرعات الرياح ستهدأ تماما وتقل عن الأيام الماضية، ولن تكون هناك أي أتربة أو رمال مثارة، كما أنّ نشاط الرياح لن يكون ملموسا بشكل كبير اليوم، وسينحصر في بعض المناطق بجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وقد يكون مثيرا للرمال والأتربة بجنوب الصعيد فقط.
 

وأكملت أن منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة الأرصاد الجوية، بأن البلاد تشهد اليوم مزيدا من الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتأثر بكتل هوائية شمال البلاد، قادمة من جنوب أوروبا، مرورا بالبحر المتوسط مع وجود مرتفع جوي على سطح الأرض يشعرنا بانخفاض فى درجات الحرارة من 2 لـ3 درجات عن اليومين الماضيين.

 

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