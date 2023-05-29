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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

احذروا العاصفة| تحذير من الأرصاد الجوية بشأن طقس الخميس والجمعة.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن مازلنا في فصل الربيع حتي الآن ولم ندخل في فصل الصيف، مشيرة إلى أن رسميا يتم الدخول لفصل الصيف في 21 يونيو القادم.

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السعودية.. تحذير عاجل من الأرصاد والدفاع المدني بشأن الطقس خلال الساعات المقبلة

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درجات حرارة تصل لـ 43.. الأرصاد تحذر من أتربة في هذا الموعد

وأضافت “منار غانم” خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية” المذاع علي قناة “إم بي سي مصر” الفضائية، أن نشهد موجات في إرتفاع درجات الحرارة ونشاط للرياح المحملة بالأتربة خلال فصل الربيع، موضحة أن هناك توقع في إرتفاع في درجات الحرارة بداية من الأربعاء القادم بحوالي إرتفاع من درجتين الي ٥ درجات علي جميع محافظات الجمهورية.

وتابعت الدكتورة منار غانم، أن درجة الحرارة سوف تصل يوم الخميس ٣٧ درجة مئوية علي القاهرة الكبري في الصباح، لافتاً إلى أن سيكون هناك نشاط للرياح يومي الخميس والجمعة.

ارتفاع درجات الحرارة الأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي الدكتورة منار غانم القاهرة الكبرى المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية برنامج “الحكاية”

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