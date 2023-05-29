احذروا العاصفة| تحذير من الأرصاد الجوية بشأن طقس الخميس والجمعة.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن مازلنا في فصل الربيع حتي الآن ولم ندخل في فصل الصيف، مشيرة إلى أن رسميا يتم الدخول لفصل الصيف في 21 يونيو القادم.

وأضافت “منار غانم” خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية” المذاع علي قناة “إم بي سي مصر” الفضائية، أن نشهد موجات في إرتفاع درجات الحرارة ونشاط للرياح المحملة بالأتربة خلال فصل الربيع، موضحة أن هناك توقع في إرتفاع في درجات الحرارة بداية من الأربعاء القادم بحوالي إرتفاع من درجتين الي ٥ درجات علي جميع محافظات الجمهورية.

وتابعت الدكتورة منار غانم، أن درجة الحرارة سوف تصل يوم الخميس ٣٧ درجة مئوية علي القاهرة الكبري في الصباح، لافتاً إلى أن سيكون هناك نشاط للرياح يومي الخميس والجمعة.