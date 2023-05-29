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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. تحذير عاجل من الأرصاد والدفاع المدني بشأن الطقس خلال الساعات المقبلة

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

حذر  المركز السعودي للأرصاد، اليوم الإثنين من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ونشاط للرياح خلال الساعات المقبلة في ينبع وبدر التابعتين لـ المدينة المنورة بـ المملكة العربية السعودية.

كما أصدر المركز السعودي للأرصاد، تحذيرا باللون الأحمر حول حالة الطقس المتوقعة.

وأضاف المركز أنه من المتوقع أن تشهد محافظتا ينبع وبدر عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ونشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وانعدام في الرؤية.

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وأكد المركز السعودي للأرصاد، أن الحالة تستمر حتى الساعة الثانية ليوم غدٍ الثلاثاء.

وبدورها، طالب الدفاع المدني السعودي بالمدينة المنورة المواطنين والمقيمين بتوخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

المركز السعودي للأرصاد المملكة المملكة العربية السعودية السعودية الدفاع المدني السعودي

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