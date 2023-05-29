شكر للمملكة.. بيان عاجل من طهران بشأن الحجاج الإيرانيين في السعودية

وجه المدير الإقليمي لبعثات الحج الإيرانية، اليوم الأثنين، الشكر للمملكة العربية السعودية على استقبال الحجاج الإيرانيين القاصدين لبيت الله الحرام بمكة المكرمة.

وقال المدير الإقليمي لبعثات الحج الإيرانية: "نشكر الحكومة السعودية على حسن الاستقبال، وجميع الأمور ميسرة لأول فوج من الحجاج الإيرانيين الذي سيصل إلى مكة المكرمة الليلة".

وأعلن رئيس المركز الطبي للحج والزيارة التابع لجمعية الهلال الأحمر الإيرانية، أن أكثر من 86 ألف حاج إيراني ذهبوا إلى المملكة السعودية لأداء مناسك الحج خلال عام 2023، وأكثر من ألفين و300 منهم تجاوزوا الثمانين من العمر.

وكانت قد حسمت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، عبر حسابها على موقع "تويتر"، الجدل الدائر حول تأشيرة الزيارة، وأكدت أنها لا تسمح بأداء مناسك الحج.

قالت وزارة الحج والعمرة إن "ضيوف الرحمن القادمون إلى مكة المكرمة، نود تذكيركم بأن تأشيرة الزيارة لا تسمح بأداء مناسك الحج"، وشددت على أن تأشيرة الزيارة 90 يوماً، كما يجب التأكد من إتمام العمرة والمغادرة قبل انتهاء فترة التأشيرة تجنبا لمخالفة الأنظمة.