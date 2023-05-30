بالأسماء.. إصابة 15 شخصا في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

أصيب 15 شخصاً، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" بطريق بني سويف – الفيوم الجديد بدائرة مركز ناصر شمال محافظة بني سويف وتم نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" بطريق بني سويف – الفيوم الجديد وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلي محل الواقعة ونقل المصابين إلي أقرب مستشفي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت 8 سيارات إسعاف تابعة لمرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف إلي محل الواقعة.

وتبين أن المصابين، هم: أمانى أحمد علي 52 سنة، مصابة بكدمات بالضلوع، وباسم عويس عبد الله 40سنة، مصاباً باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، وعمرو عربي سعيد 38 سنة، مصاباً بكدمات بالضلوع، وجابر محمد أحمد 36 سنة، ومروة عبد السالم عمنر 30 سنة، واية جابر محمد 10سنة، حبيبة جابر محمد 8 سنوات، ومحمد جابر محمد 5 سنوات، وعلاء مسعود شريف 26 ستة، وشهد سيد عليش 18 سنة، واحمد إبراهيم عبد العزيز 50 سنة، ومصطفي امام علي 35 سنة، ومحمد عباس محمود 54 سنة، وأحمد محمد سيد 27 سنة، ودينا محمد فاروق 30سنة، وجميعهم مصابين بسحجات وكدمات.

تم نقل المصابين إلي قسم الاستقبال بمستشفيات جامعة بني سويف لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وقامت إدارة مرور بني سويف برفع اثار الحادث.