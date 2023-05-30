النقل الدولي واللوجيستيات: ميناء شرق بور سعيد الأول فى مستوى التطور بالفترة الأخيرة

قالت الدكتورة آية الجارحي، القائم بأعمال عميد معهد النقل الدولي واللوجيستيات، إن هناك العديد من المؤشرات لأداء الموانئ، لكن كان يتم دائما التركيز علي قياس كفاءة الموانئ بعدد السفن التي تزورها وعدد الحاويات التي تتداول داخلها ووقت الانتظار وحركة البضائع وحجم السفن.

وأضافت القائم بأعمال عميد معهد النقل الدولي واللوجيستيات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “dmc”، أن مؤشر الأداء هو مؤشر جديد يقيس وقت بقاء السفينة فى الرحلة البحرية أو داخل الميناء، موضحة أنه من المهم جدا فى تقليل بقاء وقت المركب داخل الميناء، وبالتالي تقليل الازدحام وتزويد الإنتاجية، حتي أصحاب ملاك السفن أنفسهم سيستطيعون القيام برحلات أكثر وعدد دوران الرحلة خلال العام سيكون أكثر.

وتابعت القائم بأعمال عميد معهد النقل الدولي واللوجيستيات: “من أجل الوصول لهذا فيجب حدوث تطور داخل الميناء من أجل قدرتها على الوصول”، لافتة إلى أن ميناء شرق بور سعيد هي الأولي على مصر فى التطور بالفترة الأخيرة من وسائل مواصلات وإلى، حتي المناطق المجاورة، وهناك مخططات لإنشاء مناطق لوجيستية.