عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخص تعدي على أخر بسبب خلافات عائلية بالمقطم

قوات الشرطة
قوات الشرطة

ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة أحد الأشخاص لتعديه على آخر بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات عائلية ، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق

تبلغ لقسم شرطة المقطم من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم مصاب بعدة جروح طعنية بالجسم.

بالإنتقال وسؤال شقيقة المصاب قررت بحدوث مشادة كلامية بين المصاب وشقيق زوجته بسبب وجود خلافات زوجية بين شقيقها وزوجته تركت على إثرها الأخيرة مسكن الزوجية ، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته محدثاً إصابته، ولاذ بالفرار ، أمكن ضبطه ، وبحوزته السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة القبض على شخص خلافات عائلية خلافات زوجية شرطة المقطم مباحث القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تحت 2000 جنيه لأول مرة|خسارة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

بعد صورها مع زوجها باول.. قرار مفاجئ من ابنة عبلة كامل

لجنة التظلمات تستقر على تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل

قرار جديد يطبق خلال أيام بشأن المرتبات والدخول.. احسب قبضك بالجنيه

بالبريد.. وزير الرياضة يقدم حلا سحريا لإنقاذ الزمالك من أزمته المالية| خاص

مدير تقنية الفيديو السابق يحسم الجدل بشأن هدف الشحات أمام سيراميكا كليوباترا

قرار عاجل من وزارة التعليم السعودية بسبب الحجاج

محمد فاروق: أزمة كبرى بين حسين الشحات والأهلي .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

الأكمنة الأمنية بالقاهرة تضبط مواد مخدرة بحوزة 4 أشخاص

محافظ القاهرة: لجنة هندسية لفحص مبنى الخدمات الحكومية بجوار جهاز 15 مايو

إصابة 18شخصا في حريق جهاز مدينة 15 مايو بسبب ماس كهربائي

أم تقتل طفلتها خنقا وتحاول التخلص من حياتها بالتجمع الأول

الأب المتهم بالتعدي على طفلة: سرقت أموالي وكنت بأدبها

سقوط مالك مكتب توريدات مطلوب في 22 قضية وغرامات 21 مليون جنيه

ضبط مسئول عن محطة وقود بالقاهرة يجمع البنزين لبيعه بالسوق السوداء

‏أمن القاهرة يكشف لغز العديد من بلاغات السرقة ويضبط مرتكبيها

ترشيحاتنا

فترة التخفي.. كيف قضى صدام أيامه الأخيرة بعد سقوط بغداد؟

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري .. والقناة الناقلة

أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. ماذا قال؟

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

رسوم وضريبة جديدة بالقانون.. موعد زيادة أسعار السلع والخدمات الترفيهية

مباحث القاهرة تكشف لغز عدد من جرائم السرقة وتضبط مرتكبيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عهد جديد.. كلمة وداع مؤثرة لريانة برناوي في محطة الفضاء الدولية

في يومه العالمي.. ما الأعراض الأكثر شيوعًا للتصلب المتعدد

في تجربة غير مألوفة.. مطعم يقدم كائنا غريبا لزبائنه

فى اليوم العالمي لمرضي التصلب المتعدد.. ماذا تعرف عن هذا المرض

فيديو

هجوم شديد على سوزان نجم الدين بسبب فيديو مع أسامة الرومانى

هالاند الأبرز.. تعرف على أطول 5 لاعبين في الدوريات الأوروبية| فيديو جراف

تامر حسني يشعل إستاد عمان بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن

هرفع قضية.. تفاصيل مثيرة حول خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ