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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير خطير من سمكة بها سم قاتل

أضرار سمكة الارنب
أضرار سمكة الارنب

تعد سمكة الأرنب من أخطر الأنواع الأسماك ،حيث انها سمكة سامة  وحذر الأطباء من تناولها لما تسببه من أضرار على صحة الإنسان ، وهذه السمكة  تندس وسط الأسماك الصغيرة ويقوم بعض أصحاب المحلات من معدومي الضمير  ببيعها بعد تقطيعها وإخفاء ملامحها .. لذلك نقدم مخاطر هذه السمكة السامة وأعراض التسمم وفقاً لموقع "Science direct"

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ما هى سمكة الأرنب

هي سمكة تشبه شكل فم الأرنب، كما أن لونها يميل إلى اللون الرمادي الفاتح، فقد يبلغ طولها عند النمو نحو 53 سم، وليس ذلك فقد بل أن عيونها تكون واسعة وكبيرة وداكنة، بالإضافة إلى الزعانف تكون قوية.

أضرار سمكة الأرنب 

- هي سمكة شرسة وفي حالة قيام أحد الصيادين باصطيادها عن طريق الخطأ، فقد تقوم بقطع الشباك، مما يجعلهم يقومون بطرحها على الشاطئ، وهناك من يزعم أنه لديه القدرة على إزالة السم منها من خلال سلخ الجلد، إلا أن السم يكون موجود في الأحشاء وأيضا في الكبد.
- تعد تلك السمكة من الأسماك العدوانية التى تأكل الأسماك الصغيرة واليرقات السمكية.
⁃ سمكة الأرنب من أخطر الأسماك في العالم لاحتوائها على سم قاتل كونها تتغذى على الطحالب السامة.

⁃ سمكة الأرنب الواحدة تكفى لقتل مائة شخص.
⁃ السم الموجود في هذه السمكة هو سم "تيترودوتوكسين" (Tetrodotoxin)، وليس له مصل للشفاء حتى الآن.

⁃ تقوم بعض المحلات   بتخليل هذه بكميات  وسط سمك  البساريا وتخليلها في براميل واحدة وتحلل هذه السمكة بأعضاءها السامة  وتنشر السم بين جميع الاسماك مما يشكل خطورة من تناول باقي الأسماك.

⁃ تحتوي على غدد سامة تحت الجلد والأحشاء والنخاع والكبد ويمتد السم ويصل إلى لحم السمكة.
⁃ فى حالة تناول هذه السمكة بعد تنظيفها من السم فقد يؤدي إلى التعرض إلى حالة تسمم تتمثل في الإعياء الشديد وعدم القدرة على الحركة، وأيضا الصداع، ويتطلب في هذه الحالة القيام بالإسعافات الأولية سريعا، فإذا تأخر فإن هذا يعرض المواطن إلى الغيبوبة الطويلة.


وتشمل أعراض التسمم :


آلاما في البطن
الغثيان
القيء
الإسهال
ضعف وشلل العضلات
انخفاض ضغط الدم
انخفاض معدل ضربات القلب
تنميل الجسم
ضيقا في التنفس
قد يصل الأمر إلى الشلل أو الغيبوبة

وقد يصل خطورتها إلى الغيبوبة ما يستدعي ذهاب المريض للمستشفى لتلقي الرعاية الصحية فورا

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