لحمة غريبة .. شيف تثير ضجة على السوشيال ميديا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ الشيف رشا عزت، وهي تقوم بطريقة عمل عمل اللحمة في البيت.

كشفت الشيف رشا عزت عبر فيديو على موقع التيك توك عن طريقة عمل اللحمة في المنزل بطريقة جديدة و مبتكرة لا يعرفها الكثير من الأشخاص مما أثار حالة من الجدل.

أوضحت الشيف رشا عزت مكونات طريقة عمل اللحمة في المنزل وهي عبارة عن:" كيلو دقيق، 350 ملي من المياه الفاترة، هنعجن شوية بشوية لحد ما المياه تخلص، والعجين ميكنش فيه دقيق وتكون متماسكة».

تابعت: "وضع لون أحمر غذائي اختياري، ثم اعجني لحد ما تبقى العجينة ناعمة في أيدك، وفي نفس الوقت متماسكة وبتشد زي الاستك، ضعي العجينة في وعاء، وصب فوقها لتر مياه مغلية وتركها نحو 5 ساعات."

أضافت:"غسل العجينة بالمياه للتخلص من مادة النشا، نأخذ قطعة اللحمة.. ده اسمه لحم (ستان) وبيتباع برا غالي جدا وبيستخدموا أخواتنا المسيحيين أثناء الصيام أو النباتيين..تتبيل قطعة اللحمة بمعلقة دهن سائح أو زيت، ثم إضافة مرقة دجاج بودرة وفلفل أسود، وضع اللحمة في ورقة زبدة وورقة فويل ومن ثم سلقها في ماء مغلي لمدة نصف ساعة."

أفادت الشيف رشا:" تحضير شرائح بصل مع فلفل أخضر وملعقة زيت وجزر ومعلقة بودرة ديمي جلاس وتقلب المكونات جيدا، ضعي نص كوباية مياه وبندوبها على البارد، وممكن تقطعوا اللحمة تقطيعة الشاورما مع بصل، نضع معلقة زيت ونقطعها قطع وتشوح في جميع الاتجاهات، هتلاقوا ليها نساير زي اللحمة وبتشد وفيها المضغة وطعمها حلو ومقبول، لكن مفيش وجه مقارنة بينها وبين اللحم الحيواني لأنه لحم نباتي".