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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريهام عبدالغفور: رفضت مشاركة نجلي فى مسلسل رشيد لأن الدور كان جريء

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

حلت الفنانة ريهام عبد الغفور ضيفة على برنامج “ صدي الملاعب ” ، حيث كشفت عن سر رفضها مشاركة نجلها “ عمر ” كمدير تصوير فى مسلسل “ رشيد ” ، والذى خاضت من خلاله الماراثون الرمضاني . 

وقالت ريهام عبد الغفور : :" ابني بيتشغل في التصوير هو دارس إخراج وتصوير، لكن لسه مشتغلش في الإخراج، لما جالنا أننا نشتغل مع بعض في "رشيد" أنا حسيت أني ممكن مبقاش مستريحة ودي حاجة تشتتني أو تفصلني خصوصا أن دور "رشيد" كان جرئ شوية وكنت حاسه أني ممكن أحرج".

مسلسل رشيد :

ويشارك في بطولة المسلسل  كل من  ريهام عبد الغفور، محمد ممدوح تامر نبيل، خالد كمال وصلاح عبد الله ، نهلة سلامة ، كما تظهر في الأحداث كل من انتصار وميمي جمال وصفوه كضيفات شرف.

تدور أحداث مسلسل رشيد حول محمد ممدوح الذي يتعرض لحادث مأساوي يقلب حياته رأساً على عقب ويؤدي إلى دخوله السجن.

مسلسل الصندوق :

كما ظهرت الفنانة ريهام عبد الغفور داخل أحداث مسلسل “الصندوق” كضيف شرف.

مسلسل الصندوق درات أحداثه فى إطار 16 حلقة وتدور أحداثه في عالم من الجريمة والغموض.

ويشارك داش في بطولته هدى المفتي، وعلي قاسم، وسماح أنور، وعدد من ضيوف الشرف. 

مسلسل “الصندوق” من تأليف مصطفى صقر، وإخراج مروان عبد المنعم.

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