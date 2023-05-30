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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ايران تعلن حل قضيتي خلاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ايران والوكالة الدولية
ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، بأنه قد تم حل قضايا نووية بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)  إيران تتعلق بواحدة من ثلاثة مواقع تم التحقيق فيها حول وجود جزيئات اليورانيوم.

وأشارت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية نقلا عن مصادر مطلعة أنه قد تم حل قضية أحد المواقع التي اقترحتها الوكالة (المعروفة باسم أباده) خلال المفاوضات الفنية الأخيرة بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما  تم حل قضايا الوكالة بشأن اكتشاف جزيئات اليورانيوم بتخصيب 7.83 بتفسيرات إيران التقنية.

وأوضح أنه من المقرر أن تصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقارير ربع سنوية عن إيران هذا الأسبوع، قبل اجتماع منتظم لمجلس المحافظين المكون من 35 دولة الأسبوع المقبل.

وأشارت الوكالة الإيرانية شبه الرسمية إلى أن زيارة رافائيل جروسي في مارس عام 2023 ولقائه ومفاوضاته مع كبار المسؤولين في طهران، لا سيما الاجتماع مع الرئيس إبراهيم رئيسي، كانت مثمرة وقال خلالها إن إيران لديها أعلى مستوى من التعاون مع الوكالة على أساس حسن النية.

وذكرت "مهر" أن هذه التعاونات يمكن أن تستمر وتتطور اذ كانت الوكالة لن تتأثر بأسباب سياسية من قبل القوى المهيمنة.

وأضافت إذا لم تدمر القوى المهيمنة المناخ الإيجابي الذي نشأ عن برامجها السياسية، يمكن تطوير التعاون بين إيران والوكالة بشكل أكبر .
 

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