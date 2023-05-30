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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في الجيزة

رفع مخلفات
رفع مخلفات

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً بإنشاء وحدة تحت مسمى "وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية" تكون مسئولة عن الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بنطاق المحافظة.


وأشار محافظ الجيزة أن القرار يأتى فى ضوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مع خطط التنمية والتخطيط العمراني وفي اطار التعاون مع وزارة البيئة بشأن إنشاء وحدات للإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات.


وشمل قرار محافظ الجيزة أن تختص الوحدة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالاضافه الى تحديد وتحديث البيانات عن كميات المخلفات البلدية وأصنافها وإعداد قاعدة بيانات دقيقة لها . 


وتضمن القرار أن تختص الوحدة بالرقابة على تنفيذ عقود إدارة المخلفات البلدية ومعاونة جهاز تنظيم إدارة المخلفات فى متابعة تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وتحقيق الرقابة الفنية المطلوبة الي جانب ضمان تنفيذ الخطة المحلية الرئيسية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. 


وشملت إختصاصات الوحدة إعداد وتقديم برامج للتوعية الخاصة بمجالات إدارة المخلفات بالتنسيق مع الجهاز و وضع الأليات العملية لمتابعة تنفيذ الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وحل المشاكل التي تعوق تنفيذها وتحديثها ومراجعتها، وتكون تلك الخطة ملزمة فور إعتمادها من جهاز تنظيم إدارة المخلفات.


وكلف اللواء أحمد راشد الوحدة المستحدثة بتقديم تقرير ربع سنوى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات يوضح ماتم تنفيذة في ضوء الخطة المحلية الرئيسية للمخلفات البلدية .
كما كلف محافظ الجيزة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء كل في نطاق اختصاصه بإنشاء إدارة تحت مسمى الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية تعمل تحت إشراف ورقابة الوحدة المشار إليها بالمادة الأولى.

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