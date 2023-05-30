شذى حسون: اتمنى العمل مع محمد رمضان

كشفت الفنانة شذى حسون عن تفاصيل تقديمها اغنية "حلم عمرى" باللهجة المصرية ضمن أغنيات البومها الذى أطلقته مؤخرا بعدة لهجات.

وقالت شذى حسون خلال تصريحات تليفزيونية لها : “أن أغنية ”حلم عمرى" بوابة دخولى السوق المصرى وسعيدة بالتعاون مع الشاعر حسام سعيد والملحن محمد زعفراني.

واوضحت شذى حسون : اننى احلم بالعمل مع الفنان محمد رمضان واقدم معه عملا تمثيليا حيث أرى انه من النجوم الذين يمتلكون قدرات فنية مختلفة ولديه شعبية كبيرة فى الوطن العربى.

وأشارت شذى حسون، إلى ان صوت المطربة الكبيرة فيروز لا يقارن باى صوت اخر وهى من العلامات والرموز الفنية فى الوطن العربى.

شذى حسون

أغنية "حلم عمري" من كلمات حسام سعيد، محمد زعفراني، توزيع تيام طارق، والكليب من إخراج فادي حداد.

يذكر أن لايف ستايلز ستوديوز طرحت على طريقة الفيديو كليب، ديو أغنية "مون امور" يجمع النجمة شذى حسون والنجم فوديل.

وحمل كليب "مون أمور" الذي تم طرحه على اليوتيوب توقيع المخرج زياد خوري الذي قدم صورة مختلفة عكست أجواء الأغنية الإيجابية من ناحية الفكرة البسيطة التي جمعت شذى وفوديل.

أغنية "مون أمور"

وجاءت أغنية "مون أمور" باللهجة المغربية، وسريعة وجديدة من حيث اللحن العصري بتركيبته الموسيقية، إضافة إلى التناغم والانسجام بين شذى وفوديل.

وكشفت الفنانة العراقية شذى حسون، تفاصيل أعمالها التي تستعد لطرحها، خلال الفترة المقبلة، مؤكدةً تحضيرها خلال الفترة الحالية لأغنية تحمل عنوان على ما أظن، باللهجة المصرية، متمنيةً أن تنال على إعجاب محبيها ومتابعيها.

وقالت شذى حسون، خلال لقائها ببرنامج The Insider بالعربي، إنها تستعد لطرح ألبوم قريبًا، مردفة: شغاله على ألبوم، وسجلت أكثر من أغنية رائعة.

وأكدت الفنانة العراقية، أنها من المقرر أن تطرح أحدث أعمالها الغنائية قريبا، بعنوان على ما أظن، باللهجة المصرية، متابعة: أغنية على ما أظن؛ هيتم تصويرها فيديو كليب والاستايل هيكون مختلف، لأني حابة أطلع غير مألوفة في هذا الألبوم.