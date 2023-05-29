هرفع قضية.. تفاصيل مثيرة حول خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

نفى أشرف محمد مدير أعمال الفنانة حورية فرغلى ما تردد فى الساعات القليلة الماضية بشأن خطوبتها من الاعلامى العراقى نزار الفارس، مؤكدة أن كل ما يتردد عار تماما من الصحة.

وقال مدير أعمال حورية فرغلي فى تصريح خاص لصدى البلد إن ما تردد بشأن خطوبة حورية فرغلى أمر غير صحيح وعار تماما من الصحة وأن كل ما حدث هو أن حورية فرغلى قامت بتسجيل حلقة معه على قناة دجلة العراقية".

وأضاف أشرف محمد مدير أعمال حورية فرغلي : فى نهاية الحلقة حاول نزار الفارس أن يداعب حورية فرغلى وطلب التصوير معها وسألها لو طلبت يدك هل توافقين أم لا وجاء رد حورية فرغلى كنوع من المجاملة وعدم احراجه وكان ذلك فى إطار الهزار.

وأوضح أشرف محمد : بعد انتهاء تسجيل الحلقة طلب نزار الفارس من حورية أن ينشر هذا الفيديو ولكن حورية رفضت تماما هذا الامر ليكون نوعا من الدعاية للحلقة الا ان نزار الفارس لم يحترم طلبها وقرر ان ينشره وتحدث مع ريهام سعيد وهو امر غير مقبول وحورية ستقاضيه.

كما كشفت الفنانة حورية فرغلى ببرنامج صبايا الخير للإعلامية ريهام سعيد : اننى استضفت فريق برنامج نزار الفارس فى منزلى يوم أمس الأحد ولم يكن هناك أي خطوبة كما يدعى وحضوره جاء لتسجيل حلقة بالبرنامج الخاص به.

شاهد الفيديو هنا

وأضافت حورية فرغلي : قمت بتشغيل أغنية للفنان ماجد المهندس وطلب منى أن نرقص عليها ولم احرجه وانا سأرفع عليه قضية بسبب انه ادعى شيئا غير صحيح وحسبي الله ونعم الوكيل فيه".

حورية فرغلى

وكشفت ريهام سعيد في برنامجها “صبايا الشمس”، عن خبر مفاجئ بخطوبة حورية فرغلي والمذيع العراقي نزار الفارس، ونشرت صورا ومقطع فيديو حصريا للاحتفال.

وظهر نزار الفارس في الفيديو وهو يتحدث مع حورية فرغلي، ويخبرها بأنه يغير بشدة، ويطلب منها التوقف عن القيام بالعديد من الأشياء بعد خطبتهما.

تصدرت الفنانة حورية فرغلي تريند مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعد حديثها في احد البرامج عن تعرضها للتنمر.

هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها حورية للتنمر، وخلال حلولها ضيفة على موقع صدى البلد كشفت لنا عما تمر به بسبب المتنمرين، ووجهت لهم رسالة من خلال صدى البلد.

وقالت حورية: "كانوا دائما يشبهوني بمايكل جاكسون ويقولوا لي كلام يدبح".

يذكر أن الفنانة حورية فرغلي قالت في لقاء سابق لها“أشعر بالظلم عندما يقول أحد أن سبب حادثة أنفي عمليات التجميل.. وكنت فى برنامج بلبنان وطلعت التقرير الخاص بالطبيب ونشرته أمام الجميع”.

وأضافت حورية فرغلي “اللي عايز يتكلم يتكلم.. واللي مش عايز يبصلي خالص ميبصش.. ووصلت لمرحلة عدم الاهتمام”.

وتابعت : “أنا الآن بعيدة كل البعد عن أى جمال.. والحمد لله أني أخذت ملكة جمال قبل ذلك.. ودائما ما أقارن صوري بتلك الفترة.. ونسيت أني ست وأني أبص فى المراية لسنوات”.