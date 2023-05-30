بدء اجتماع أعضاء الأعلى للثقافة للتصويت على جوائز الدولة

انطلق منذ قليل اجتماع المجلس الأعلى للثقافة، بدورته التاسعة والستين، برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، لمناقشة جدول الأعمال، والتصويت على الأسماء المرشحة للحصول على جوائز الدولة، بفروعها «النيل- التقديرية- التفوق- التشجيعية».

ويشارك في الاجتماع كافة أعضاء المجلس الأعلى للثقافة منهم: الدكتور أحمد زايد، الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، الكاتب محمد سلماوي، داوود عبد السيد، راجح داود، على الدين هلال، فاروق جويدة، مراد وهبه، مجدى حجازي، سعد الدين الهلالى، فتحى أبو عيانة، مشيرة خطاب، نبيل عبد الفتاح، ممدوح الدماطى، مصطفى الرزاز، يوسف القعيد، مصطفى الفقى، عواطف عبد الرحمن، لطيفة سالم، مفید محمود شهاب، نجلاء أنور مصطفى الأهوانى.